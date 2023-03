De Armas y el polémico penal a Nacional: dice que no se equivocó y dejó un mensaje a los periodistas

Cinco días después del partido en el que Nacional venció 3-1 a Boston River por la sexta fecha del Torneo Apertura, en el que el árbitro Matías de Armas pitó un polémico penal a favor de Nacional, el tema sigue en exposición.

Después del partido, los dirigentes de Peñarol, salieron públicamente a cuestionar al arbitraje, planteando dudas sobre la honestidad de los jueces y dejando generadas amenazas.

Este jueves, De Armas salió públicamente a explicar qué fue lo que ocurrió en la jugada polémica, asume que para él sigue siendo penal y apuntó a los periodistas por algunos comentarios que leyó.

Sobre la jugada en la que el golero Silva termina golpeando a Trezza y sanciona la falta, el juez explicó: “Es una jugada muy compleja. Entiendo que puede haber una doble opinión, y lo respeto. ¿Qué es lo que veo en cancha? Se da una pérdida defensiva, eso lleva a que tenga que hacer un ajuste de posición. En este caso lo hice y la ubicación fue correcta para tomar una decisión. En esa situación de disputa hay muchas cosas a tener en cuenta. Primero que nada, quién juega el balón. En este caso, el golero se lanza y no lo juega. Después ver si hay contacto. Si no hay contacto, no hay falta. Escuché en muchos lados que no hay contacto. En este caso hay contacto. Después, lo que más polémica generó, valorar si ese contacto genera la caída del atacante. A mi parecer, a esa velocidad ese contacto puede generar la caída del atacante, y fue lo que sancioné. En la cancha la decisión fue aceptada por los jugadores. Esto no es un detalle que nosotros tengamos en cuenta para sancionar, pero leí que sancionamos en base a protestas. Y no es así. Porque la decisión nuestra es anterior a la protesta, entonces es imposible que tomemos una decisión en base a eso”.

Foto: Leonardo Carreño.

De Armas en Nacional y Boston River

En su relato de lo ocurrido en entrevista que brindó a Sport 890, De Armas continuó: “El contacto que existió para mí fue suficiente para pitar la falta”.

Insistió en el concepto que entiende que “es una jugada compleja. No es una jugada en la que podamos hablar de 100% penal ni 100% que no fue penal, y respeto los comentarios de los que dicen que no es penal. Entiendo que es una jugada que puede generar doble opinión, y la respeto”.

Sobre el diálogo con el golero, señaló: “No me dijo nada. Simplemente se paró en posición de recibir el tiro penal. La sanción fue aceptada por todos. En cancha dejó la sensación en todo momento de una situación clara de penal tanto para el equipo arbitral como para los jugadores. En ningún momento fue discutida”.

¿Cómó fue el diálogo con el VAR y qué ocurrió en el momento del penal? “Sanciono el penal, relato lo que veo, que el atacante juega el balón, el golero se lanza y no juega el balón, y que hay contacto con el atacante. Luego pasamos a la sanción disciplinaria, porque podía generar una jugada de expulsión por oportunidad manifiesta de gol. Manifesté que no era para daño táctico porque el jugador se abría. Ese fue mi relato. El VAR tiene 10 cámaras para corroborar la información que paso y ellos hacen su valoración en base a las imágenes, por encima de mi relato”.

De Armas planteó un hecho clave: la importancia de ver las imágenes en tiempo real, porque en cámara lenta se distorsiona lo que ocurre.

“Hay que medir la intensidad del contacto en tiempo real. En las repeticiones (que mostró la televisión) ninguna se hace con la velocidad normal. Las repeticiones que mostraron (en la transmisión) fueron las correctas, se veía clara la jugada, se veía el contacto, pero no con la velocidad correcta”.

El internacional desde esta temporada se definió como “un árbitro muy autocrítico”, y reconoció: “Si debo admitir que me equivoqué lo hago. En este caso ese contacto lo sigo considerando penal. También entiendo que no es una jugada 100% clara, que generó controversia y que es totalmente aceptable la crítica hacia la jugada”.

Foto: Leonardo Carreño.

De Armas pitó un polémico penal

De todas formas, hubo comentarios que le molestaron, cuando afectan a la persona y se exceden del error arbitral.

“Que ustedes (los periodistas) digan que es penal o no, es su trabajo. Pero cuando se pasa a decir que ‘es un escándalo’, ‘es un espanto’ o generan suspicacia, eso no suma. No está bueno escucharlo. Yo escucho, miro televisión, leo, y no me afecta que digan que fue penal o no, pero cuando el derecho de expresión entra en conflicto con los derechos de la persona involucrada no está bien”.

Explicó que leyó esos comentarios en periodistas. “Lo leí de periodistas, y con esos comentarios no suman. En esto no hablo de la parte dirigencial”.

¿Cómo entrenan los árbitros en Uruguay?

“Se dice que los árbitros no trabajamos entre semana y eso es falso. Tenemos toda la semana ocupada con diferentes actividades. Martes y jueves físico, miércoles trabajo de campo, viernes devolución y video en el Colegio. Se habla desde una desinformación que se va generando”.

Dijo que aceptará una sanción, como la que le aplicaron para este fin de semana, que no fue designado. “Si uno se equivoca, tiene que pagar”.

De todas formas, pidió equilibrio en el manejo sobre los errores.

“No entiendo por qué con los árbitros se trata de otra forma. El error del árbitro no está contemplado. Si un delantero erra cinco goles, un golero recibe tres goles, no pasa nada, y no se habla, pero de un error del árbitro se habla toda la semana. Fijate que estamos a jueves y se sigue hablando de una jugada del partido del sábado”.

Destacó el árbitro internacional que en los últimos años mejoró el entrono de entrenamiento de los jueces en Uruguay.

“Hoy tenemos frutas en los entrenamientos, un lugar para bañarnos, sicólogos, cuatro preparadores físicos a disposición los días de entrenamiento, nutricionista. En todos los partidos un kinesiólogo, y un médico para consultas. Cuando un árbitro se lesiona se comunica con el médico. Y un fondo gremial para casos de lesiones y un seguro económico”.