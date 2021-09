Almada: "Cuando el futbolista ecuatoriano cambie el chip en su cabeza, Ecuador va a ser potencia"

El plantel de Santos Laguna que dirige el uruguayo Guillermo Almada entrena este jueves por la mañana y luego viaja a Tijuana, donde el viernes enfrenta al equipo local por la liga mexicana. En el medio, el entrenador iba a tratar de hacerse un lugar para ver el partido entre Uruguay y Ecuador de este jueves a las 19:30 por las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022. Almada dirigió durante cuatro años en el fútbol ecuatoriano (en 2016 fue campeón con el Barcelona), le ofrecieron la selección y conoce muy bien a los futbolistas que enfrentarán a Uruguay. Su opinión sobre el encuentro que se desarrollará en el Campeón del Siglo tiene un valor agregado.

¿Cómo imagina el partido?

Difícil, porque Ecuador tiene muy buenos futbolistas, conozco el fútbol ecuatoriano, la idiosincrasia de sus futbolistas; es un fútbol muy físico, jugadores de excelente técnica, muchos están brillando en el fútbol mexicano, donde son figuras en sus equipos. Yo tengo a Félix Torres que seguramente va a jugar, un zaguero de los mejores de la liga mexicana, para mí el mejor, con un proyecto a futuro de fútbol europeo porque tiene 23 años, y así como él hay varios: Angelito Mena, Estrada, que son figuras aquí en México, un fútbol de los más competitivos del mundo porque hay dos extranjeros por equipo, muchos que han sido figuras en distintos países de Sudamérica, jugadores europeos, muchos jugadores de selección mexicana, eso hace un fútbol muy competitivo y que obviamente hay muchos que están brillando. Será un partido durísimo, muy complicado, pero Uruguay también mostró otra cara en el partido con Bolivia y venimos en ascenso con algunas figuras nuevas como el Canario (Álvarez) y esperemos hacer un buen partido.

El debut de Félix Torres y su participación en el crecimiento del jugador fue muy comentado en Ecuador.

Lo trajimos de juvenil a Barcelona, con 17 o 18 años, lo pulimos, lo trabajamos mucho, lo hicimos debutar y tuvo un pasaje muy exitoso. Ahí nosotros recomendamos su compra a Santos, tuvo dificultades al inicio de adaptación porque es un fútbol mucho más competitivo, trabajamos muy duro -él también, por supuesto- en mejorar sus decisiones defensivas conjuntamente con las ofensivas y hoy es uno de los mejores zagueros del fútbol mexicano y aquí hay muchos extranjeros de distintas nacionalidades, cosa que lo hace con una proyección muy grande por su corta edad.

Twitter @ClubSantos

Primer entrenamiento de Almada en Santos Laguna

¿Qué jugadores de la actual selección ecuatoriana ha dirigido?

Enfrenté a una cantidad, tengo una buena relación con muchos de ellos, Mena, Estrada, Plata, que ahora no está… Plata está jugando en el fútbol europeo y tiene muy buenas características, lo que pasa que no ha tenido continuidad en Portugal, ahora lo prestaron a un equipo de España, y eso le ha quitado un poco el poder ser titular en la selección ecuatoriana. Pero es un jugador de muy buenas condiciones, con una zurda muy educada como se dice aquí.

¿A cuáles tiene que cuidar más la selección uruguaya?

Es un equipo de muchísimo cuidado por las variantes que tienen sus jugadores. Byron Castillo, a quien tuve en Barcelona, es un lateral con mucha proyección, tiene un desdoble a ofensiva que generalmente causa mucho daño porque viene vacío de atrás; Enner Valencia juega en Fenerbahce. Tiene mucho poderío por bandas porque son muy potentes, rápidos, Mena es un jugador clase A muy inteligente, precisa un poco el andamiaje colectivo que es lo que está buscando la selección y todavía no lo ha encontrado, pero es un jugador determinante en la faz ofensiva y ha sido goleador del fútbol mexicano. Tiene diseminados una cantidad de futbolistas en México, en la MLS y en Europa que hacen el potencial. Para mí, cuando cambien un poco el chip de los hombros para arriba, en su cabeza, no me cabe ninguna duda que van a ser potencia por sus características. Y cuando empiecen a trabajar en edades más tempranas, a inculcarles ciertas circunstancias de juego, a ser futbolistas más integrales a los 15 o 16 años, como por ejemplo Independiente del Valle lo está haciendo; pero en la medida que lo hagan todos los equipos y no piensen que es un gasto sino una inversión, seguramente van a ser mucho más poderosos de lo que son hoy en día.

¿Cambiar el chip de los clubes o de los jugadores también?

Al jugador también, porque a veces les cuesta a ellos creérsela, tienen muy buenas características pero a veces les cuesta creer en sus condiciones, en el poderío de su equipo y les cuesta comprar la idea del entrenador. También eso lo hemos hablado mucho durante mi pasaje por Ecuador, y era algunas de las cosas que les costaba, creer en esa idea y creerse que tienen el potencial para poder vencer a cualquiera y a veces les genera dudas y eso en una competencia deportiva no es la mejor mentalización que puedan tener. Deben mejorar en ese aspecto y también obviamente trabajarlo desde edades muy tempranas.

Almada en Barcelona ecuatoriano

¿La potencia física y la velocidad es lo que más les cuesta enfrentar a los uruguayos?

Indudablemente que son muy potentes, tienen las características del futbolista que se buscan en el mundo, mucha potencia con balón y sin balón y algunos le agregan riqueza técnica, como Plata, Mena, que lo potencian en el juego colectivo.

¿Tuvo oportunidad de dirigir a la selección de Ecuador?

Tuve algunas conversaciones en distintos períodos dirigenciales de Ecuador, pero por distintas circunstancias que no vale la pena recordar no accedimos y decidimos continuar con el proyecto de Barcelona anteriormente y de Santos últimamente.

¿Dirigir una selección es una asignatura pendiente que tiene?

Dentro de nuestros proyectos a futuro nos gustaría dirigir a la selección de Uruguay, y si no se da a la de Ecuador también, porque tenemos mucha gente conocida, nos han tratado muy bien, por más que era un poco reacio al principio a dirigir una selección porque hay poco tiempo y me gusta más el trabajo diario con los futbolistas. Dentro del proyecto nuestro como entrenador dirigir nuestra selección es mi objetivo y de cualquier entrenador que se dedique a esta profesión que tanto nos gusta.

¿Cómo ve la renovación en la selección uruguaya, especialmente en la parte ofensiva?

Muy bien, jugadores que han participado como Torres, el Canario Martínez, Ocampo, son futbolistas junto a otros, que en un futuro (o en un presente porque el Canario Martínez el otro día tuvo mucha participación) nos van a refrescar la ofensiva, por más que Suárez y Cavani creo que todavía tienen para darnos con sus rendimientos. Por suerte siguen apareciendo futbolistas de grandes características que van a ser un aporte muy grande en las próximas selecciones.

“Jugamos de local, tenemos que tratar de ganar. Ecuador también va a tratar de sumar puntos porque los dejó contra Chile. Pero es un partido muy duro, conozco muy bien a los futbolistas ecuatorianos, tienen muy buenas características en todas las líneas y será complicado”.

Estar a la altura de Suárez y Cavani no es nada fácil.

No es sencillo estar a la altura de ellos por lo que han logrado, pero indudablemente hubo apariciones y algunas otras que podemos nombrar que todavía no han sido citados a la selección, que tienen grandes características. Lo que mostró el Canario Martínez el otro día contra Bolivia en su primer partido, con 20 años, generando un gol y una cantidad de situaciones, no es habitual. Nos abre un paréntesis de esperanza para todos, que encontremos ese recambio cuando Suárez y Cavani no estén.

¿Cómo está Brian Lozano que forma parte del plantel seleccionado y se lesionó?

Está muy bien, está participando, la lesión quedó en el pasado, ha tenido un respaldo en su trabajo, en el partido anterior jugó de titular y fue gran figura. De aquí para adelante va a agarrar su nivel que viene con síntomas de ser el jugador desequilibrante que siempre fue y nos alegra porque sufrió mucho esa lesión que fue inesperada.

AFP

Guillermo Almada

En Santos también tiene a Fernando Gorriarán, otro de los nuevos en la selección.

Gorri ha sido gran figura, uno de los mejores de la liga, fue al partido de las estrellas contra la MLS en Estados Unidos, todo se lo ganó por el gran rendimiento que ha tenido, la citación a la selección, es un jugador muy importante para nosotros. Por más que hay muchos interesados en el mercado, finalmente se queda un año más con nosotros y nos alegra porque es un jugador que conocemos muchísimo, lo hicimos debutar en River y ha tenido un gran rendimiento.

¿Le consultan desde el cuerpo técnico de la selección cuando van a convocar a un jugador de su equipo?

Yo hablo bastante con Mario Rebollo, además ellos tienen mucha comunicación con los futbolistas también, les pasamos datos del GPS en el momento. Hablo con Mario porque somos contemporáneos, por su cargo en la selección y tenemos conocimiento de haber sido compañeros en algún club del fútbol uruguayo.