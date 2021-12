“Cuando no salís campeón te tenés que ir”: Rafa García aceptó su salida y dijo no tener problemas con Bergessio

Rafael García, uno de los cuatro jugadores de Nacional a los que no se le renovó el contrato, junto a Gonzalo Bergessio, Diego Polenta y Facundo Píriz, consideró que fue “una decisión razonable” que no sea tenido en cuenta para la próxima temporada.

“Cuando no salís campeón te tenés que ir”, dijo Rafa a 100% Deporte de Sport 890 este lunes.

Leonardo Carreño

Rafa García

"Es una decisión razonable, la tomé de buena forma”, señaló. “Es lógico que cuando no se cumplen los objetivos te puede tocar salir del club”, agregó el volante y zaguero, quien contó que el presidente José Fuentes se comunicó con él para anunciarle que no iba a ser renovado.

"Cuando no se cumplen los objetivos hay que hacerse cargo y es normal que nos toque salir a los más grandes. Así como cuando ganas se te renueva, cuando no ganas es lógico no seguir", agregó García, de 32 años, quien era uno de los referentes del plantel y que sufrió una larga lesión que le hizo perderse prácticamente todo el Torneo Clausura.

@Nacional

Rafa García

El futbolista también manifestó su decepción por no haber logrado el título, que habría significado el tricampeonato para Nacional. “Hemos fracasado”, comentó. “Tuvimos una oportunidad maravillosa y no la hemos aprovechado”.

Rafa dijo sentirse “triste” por no haber conseguido el objetivo, pero está “tranquilo” por su aporte en este último paso por el club, si bien estuvo alejado de las canchas en los últimos partidos. “Tranquilo porque soy un profesional, me comporto debidamente y doy el máximo esfuerzo para lograr los objetivos”, expresó. “La sensación es de tristeza porque en este caso no hemos logrado los objetivos”.

“Hay que seguir”, agregó. “Estoy conforme con todo lo hecho en estos años. He estado 15 años en el club y en cinco hemos salido campeones. Ahora hay que aceptar la realidad”.

Juan Ignacio Roncoroni / Pool / AFP

Rafa y Gallardo

García fue consultado sobre versiones que circularon de que tenía diferencias con Gonzalo Bergessio, el capitán del equipo. “No sé qué se ha dicho”, señaló. “No he tenido problemas. No he tenido problemas con nadie”.

Además, prefirió no opinar sobre la no renovación del goleador argentino. “Sobre la decisión de que él no siga en el club es una decisión que no tengo nada que opinar, no me corresponde. No corresponde que yo opine, no es problema mío eso. No tengo nada que decir”.

Leonardo Carreño

Rafa García y Ligüera

El volante también fue consultado por el título de Peñarol y dijo que el equipo aurinegro “fue el mejor pero no con la superioridad que todos dicen”. “Siempre dije que Peñarol no era un equipazo como todo el mundo decía, pero como siempre digo el que sale campeón termina siendo el mejor”, señaló.