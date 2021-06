Cuántos uruguayos aprontan las valijas para viajar en vacaciones de julio y qué opciones tienen

Los viajes internacionales tienden a crecer pero aún muy lejos de los niveles prepandemia. El avance de la vacunación a nivel nacional y mundial es uno de los factores principales para que muchos uruguayos se animen a realizar este tipo de viajes, que hace cuestión de meses ni vislumbraban.

Otro elemento clave a la hora de tomar este tipo de decisión es la posibilidad de que uruguayos vacunados contra covid-19 o recuperados de la enfermedad puedan viajar al exterior y retornar sin tener que hacer cuarentena.

Según Fernando Riva, gerente general de la empresa turística HiperViajes y vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Agencias de Viajes (Audavi), si bien es verdad que hay un aumento en las reservas de viajes de uruguayos al exterior durante las vacaciones de julio, no es cierto que haya una “salida masiva”.

Riva explicó que son entre 2.500 y 3.000 uruguayos los que van a viajar al exterior durante las vacaciones de julio, lo que implica un 20% de los turistas que habitualmente salían en condiciones normales. Esto se debe a que “no hay producto, no hay aerolíneas volando y las que hay están llenas”, agregó.

Efectivamente, previo a la pandemia, el Aeropuerto de Carrasco tenía 150 frecuencias semanales que conectaban a Montevideo con 12 ciudades.

Actualmente, la principal terminal aérea del país cuenta con 22 frecuencias semanales que conectan Montevideo con seis ciudades: Santiago de Chile, San Pablo, Asunción, Panamá, Miami y Madrid.

Según la presidenta de Camtur, el aeropuerto hoy “está contabilizando menos del 10% del movimiento que tenía previo a la pandemia de covid-19, o sea un 90% menos de movilidad aérea”.

Las aerolíneas que mantienen actividad en Uruguay hoy son Latam, Copa Airlines, Iberia, Air Europa, Paranair y el 25 de junio comienza a volar por primera vez a Uruguay Eastern Airlines en la ruta Montevideo-Miami.

El gerente general de HiperViajes explicó que los destinos más demandados para estas vacaciones de julio han sido los del Caribe, Estados Unidos y España. Cancún y Punta Cana particularmente en lo que refiere al Caribe, Mallorca e Ibiza en España y Miami en Estados Unidos.

“Prácticamente no hay ofertas para estos destinos en vacaciones de julio. Ya está todo vendido”, expresó.

Según pudo comprobar El Observador en los distintos sitios web de las compañías aéreas, quedan pocos lugares para aquellos turistas que quieran salir en vacaciones de julio hacia el exterior. Además, con tarifas muy altas, las cuales descienden para las semanas posteriores.

Para ir desde Montevideo a Cancún, con escala en Panamá, a través de Copa Airlines, recién hay disponibilidad el 28 de junio, en clase económica, por US$ 2.108,71. Ya el 29 de junio y hasta el 5 de julio inclusive, puede encontrarse ese mismo pasaje por US$ 1.072.

Desde Montevideo a Miami vía Eastern Airlines, la primera opción que aparece es para el 28 de junio, en clase económica, por US$ 912. El 2 de julio ya puede encontrarse un pasaje por US$ 793 y que llega a US$ 461 el 9 de julio.

En el caso de Europa, un pasaje de ida Montevideo – Madrid, sin escala, vía Air Europa en clase económica, con fecha 27 de junio vale US$ 1.664. La tarifa desciende a US$ 781 para el domingo 4 de julio y llega a estar en US$ 320 pero para el lunes 26 de julio.

En el caso de la compañía Iberia, un vuelo Montevideo – Madrid saliendo el jueves 24 de junio o el martes 29 del mismo mes, con escala en el aeropuerto de Guarulhos en Sao Paulo, vale US$ 3.705. Esta tarifa desciende a US$ 891 para los días 2, 4 y 7 de julio.

Otro punto importante que mencionó Riva es que más del 50% de las salidas de uruguayos era a Argentina y Brasil, países que hoy se encuentran con una situación sanitaria compleja.

“Todo lo que eran salidas aéreas y terrestres a Brasil no van a ocurrir. De la misma forma, hacia Argentina, los viajes de esta época a Calafate, Ushuaia, las excursiones estudiantiles a Bariloche, tampoco se van a dar”, apuntó.