Cumbre contra pedofilia: obispos se encontrarán con víctimas de abuso

Después de una serie de denuncias durante el año que revelaron escándalos de abusos sexuales vinculados al a la iglesia en varios países, el papa Francisco resolvió en setiembre convocar a una reunión de todos los presidentes de las Conferencias episcopales para tratar "la protección a los menores". Según anunció en ese momento, la cumbre sería en febrero.

Este martes los organizadores de la cumbre que se realizará en el Vaticano, llamaron a los participantes a prepararse para tener encuentros en forma personal con las víctimas de abusos sexuales cometidos por miembros del clero.

"El primer paso debe ser reconocer la verdad de lo que ha sucedido", indica la carta de los organizadores, que el propio Vaticano hizo pública.

https://www.elobservador.com.uy/nota/abuso-a-menores-despues-del-escandalo-el-papa-cito-a-presidentes-de-las-conferencias-episcopales-2018912145532

"Por esta razón, urgimos a cada presidente de conferencia episcopal a acercarse y visitar a víctimas que han sufrido abusos por parte del clero en sus respectivos países antes de la reunión de Roma, y aprender así de primera mano el sufrimiento que han soportado", indica.

Con esta gestión, los organizadores quieren que las víctimas estén en el centro del pensamiento de los aproximadamente 180 participantes, en particular todos los presidentes de las conferencias episcopales del mundo, pero también expertos. En la reunión se abordarán temas como la responsabilidad y la transparencia de la Iglesia católica.

El Vaticano designó recientemente a cuatro allegados al papa para orientar la cumbre convocada para entre el 21 y 24 de febrero.

Descuido y abandono

"Descuidamos a los pequeños abandonándolos", escribió a manera de "mea culpa" en agosto el papa Francisco en su "Carta al Pueblo de Dios", publicada en siete idiomas.

Esa carta fue escrita tras la revelación de un gran escándalo de pedofilia en Pennsylvania (EEUU) que sacó a luz los abusos sexuales encubiertos por la iglesia católica en ese estado, perpetrados por más de 300 "sacerdotes depredadores", de los que fueron víctimas por lo menos mil niños.

Las dramáticas revelaciones de escándalos en Europa, Chile y Australia han debilitado la credibilidad de la Iglesia católica, que enfrenta una de las mayores crisis de su historia.

Esta reunión de febrero tiene también como objetivo sensibilizar a representantes de algunos países de otros continentes, como África o Asia, que afirman no estar concernidos por estos delitos.

Por la credibilidad

Francisco eligió para el comité organizador al arzobispo de Chicago (EEUU), Blase J. Cupich; arzobispo de Bombay, cardenal Oswald Gracias y a dos figuras que se han caracterizado por su batalla contra los abusos: el recientemente nombrado secretario adjunto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el maltés Charles Scicluna, y el presidente del centro de Protección de Menores de la Universidad Pontificia Gregoriana y miembro de la Comisión para la Tutela de menores, Hans Zollner.

Ellos firman esta carta dirigida a todos los presidentes de las Conferencias Episcopales, en la que señalan que mientras no haya una "respuesta completa y comunitaria", no solo no lograrán "curar a las víctimas/supervivientes de los abusos, sino que la credibilidad de la Iglesia para llevar a cabo la misión de Cristo estará en peligro en todo el mundo".

Según una nota del Vaticano, "la reunión se centrará en tres temas principales: responsabilidad, asunción de responsabilidades y transparencia, y los participantes trabajarán juntos para responder a este grave desafío".

Con AFP y EFE