Curbelo: "El turista pospandemia busca naturaleza y Uruguay tiene un abanico para consagrarse todo el año"

En el Hotel Enjoy de Punta del Este se desarrolló entre miércoles y este jueves el 1er Congreso Internacional de Turismo, en el marco de la 67ª Reunión Regional para las Américas de la Organización Mundial del Turismo (OMT). Durante la actividad, distintos especialistas brindaron su visión sobre los principales retos que tendrá el sector de cara a la reactivación que ya se está viviendo.

En este contexto, Ignacio Curbelo, Director General de Secretaría del Ministerio de Turismo (Mintur) y coordinador general de la actividad, dijo a El Observador que estos son días de “gran satisfacción” para el sector pero también de “responsabilidad”.

Para Curbelo, este tipo actividad es “el entorno ideal” para “reencontrar a la familia del turismo” tras los dos años de paralización. En esa línea, valoró la participación de más de 500 personas durante la jornada de miércoles y sostuvo que se abordarán tema que “interesan y preocupan el sector y que son de actualidad”.

El jerarca explicó que durante el congreso se abordó lo relativo a las “nuevas tecnologías frente al turismo, las nuevas formas de alojamiento a través de las plataformas digitales, las inversiones en el sector turístico y cuáles son los beneficios, incentivos y facilidades que Uruguay otorga a aquellos inversores que deciden venir a invertir”.

También expresó que se apuntó al debate respecto a la situación del turismo de congresos que, según Curbelo, “se pensó que iba a ser más tardía pero que hoy ya está en plena actividad”.

¿Ser la sede de este evento qué significa para Uruguay pensando en promover al país como destino turístico?

Estar recibiendo a la OMT, a más de 20 delegaciones de turismo de las Américas en un evento como es la reunión regional —que se realiza una vez por año y que es en un régimen rotativo de postulación y luego de elección— significa para el Uruguay un enorme privilegio pero además significa estar hoy en el mundo del turismo no solo en las Américas sino a nivel mundial en el epicentro de lo que es el turismo. Este tipo de reuniones tienen, por su relevancia, un impacto un impacto mundial. Esto además del tema turístico en general, es un turismo de congresos. El turismo de congresos es uno de los sectores de la actividad turística más importantes.

Hay un gran potencial en el turismo de congresos…

Por un doble aspecto. En primer lugar, porque el turista de congresos gasta varias veces más que un turista tradicional. El turista de congresos, sean congresos de abogados, médicos o cualquier especialización, generalmente es un turista con un poder adquisitivo alto que se aloja en hotelería de cierto nivel, que consume en gastronomía también de mucho nivel, que realiza compras y por lo tanto lo que deja al país es varias veces superior a lo que deja un turista tradicional. Además, el turismo de congresos genera una mano de obra muy importante en lo que refiere a los preparativos que se deben realizar para llevar adelante la actividad. Todo lo que son los servicios audiovisuales, gastronómicos, de hotelería y de transporte. Es una actividad que derrama y dinamiza a la economía de la ciudad o el departamento en que se encuentra. Además, tiene la particularidad de que ese turista que viene, en un alto porcentaje vuelve luego de haber conocido el destino pero con otra finalidad que es la del turismo de vacaciones.

Leonardo Correa

Ignacio Curbelo, Director General de Secretaría del Ministerio de Turismo

Otro tema que estuvo sobre la mesa en esta actividad es el Código de Protección Internacional al Turista ¿Qué es y qué se busca?

Este viernes se estará llevando adelante un seminario sobre el Código de Protección Internacional al Turista que ha sido elaborado por la OMT conjuntamente con los estados miembros. Lo que busca este código es otorgar y unificar principios y recomendaciones para la protección de los turistas en situaciones de emergencia y en las que sus derechos al consumidor se puedan ver afectados. Se trata de un código de derecho indicativo. Esto quiere decir que no es vinculante ni obligatorio. No se impone por el solo hecho de ser un Estado miembro de la OMT sino que cada país puede tomar para sí ese código y en la medida en que no afecte su legislación interna puede aplicar parcial o totalmente las disposiciones. También en el sector privado los operadores pueden recoger y aplicar los principios y recomendaciones que allí se establecen y que esto transmita una mayor garantía para todos.

El turismo a nivel mundial tiene un montón de desafíos y de trabajo por delante para ir reactivándose. En el caso de Uruguay particularmente, ¿cuáles son los que usted considera los grandes desafíos para el turismo y para la reactivación que se viene?

Me animaría a decir que la pandemia ha cambiado no solo al mundo sino al turismo, hoy la forma de hacer turismo es otra, hoy, en primer lugar, lo que está observando el turista es la condición sanitaria del destino, la problemática o no que tiene viajar a él, los requisitos que tiene para ingresar al país. En segundo lugar, qué productos turísticos ofrece el destino y en esto no tengo ninguna duda que el Uruguay tiene, por sus características especiales, un potencial muy grande para la reactivación. El turista de hoy pospandemia es un turista que busca naturaleza, que busca ecoturismo, que busca espacios libres, que busca lugares donde pueda realizar actividades turísticas sin aglomeraciones y Uruguay posee una cantidad de productos turísticos que no son únicamente el turismo de sol y playa que se viene a hacer en temporada. Uruguay tiene una serie de productos turísticos como el turismo naturaleza, el turismo enológico, todo lo que es la Ruta del Vino en varios departamentos del país y que es muy codiciada por turistas de la región, especialmente brasileros. Uruguay también tiene lo que son las actividades deportivas, el senderismo, la pesca, el kayak y las sierras. También hay un turismo gastronómico. El país tiene un abanico de productos turísticos que le permiten tener un enorme potencial para consagrarse como un destino de turismo de todo el año.

Leonardo Correa

¿Y qué pasa con los desafíos a nivel de las nuevas tecnologías y la comercialización? Hay una demanda, principalmente por parte del sector hotelero, que hablan de una competencia desleal respecto a modalidades de alquiler a través de Aribnb o Booking, por ejemplo.

El Mintur se encuentra trabajando y analizando lo que es la eventual regulación de una vivienda turística. Pero que quede claro, nosotros no estamos pensando en regular a quien tiene o es propietario de un inmueble y de pronto lo alquila un mes en verano para pagar los gastos o para lo que fuere, sino que aquellas personas que tienen un inmueble y que hacen de él un uso habitual alquilándolo a turistas como una vivienda turística creemos que debería estar sometido a las mismas condiciones y obligaciones que los hoteles que se encuentran debidamente registrados y otra clase de alojamientos que tiene la obligación de registrarse. Las nuevas plataformas digitales han puesto arriba del escenario una nueva modalidad de alojamiento que conlleva a muchas veces se pueda constituir una competencia desleal que deberíamos evitar.

Otro de los aspectos que está golpeando al turismo es la limitada conectividad aérea…

Hay actualmente un problema de conectividad aérea en el mundo, no solo en Uruguay. Basta que uno empiece a mirar vuelos a cualquier parte del mundo, es bastante difícil conseguir lugares, fechas cercanas y los precios se han ido muy por arriba de antes de la pandemia. Esto obedece a que la crisis ha impactado muy duramente en las aerolíneas y todavía no han podido llegar a la cantidad de frecuencias que tenían antes. Hay menos frecuencias, hay una demanda muy importante de viajes y entonces eso ha provocado que los precios suban. La conectividad es un tema absolutamente primordial para el Mintur y es primordial para el turismo. Sin conectividad, no puede haber turismo. Estamos permanentemente trabajando, articulando con nuestro equipo del Mintur y con las aerolíneas que actualmente vienen a nuestro país para que puedan aumentar sus frecuencias y también para las que aún no vienen, puedan en breve de venir.