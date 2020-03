Da Silveira adelantó qué cambios sobre educación tendrá el borrador de ley urgente

El Palacio Taranco estaba desbordado para ver a Pablo Da Silveira, Ana Ribeiro y Pablo Landoni asumir este lunes la cúpula del ministerio de Educación y Cultura, responsable de una de las áreas donde el gobierno entrante prometió hacer una transformación profunda. Y entre decenas de jerarcas y expertos en el rubro, se encontraba la figura del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que de forma excepcional fue a presenciar la asunción de uno de sus principales asesores como gesto de respaldo personal.

Entre firmas, discursos, flashes y nombramientos, Da Silveira comenzó a soltar algunas pistas más sobre las transformaciones que impulsa –en el capítulo educativo– el anteproyecto de ley de urgente consideración para, finalmente, convertirse en proyecto y llegar al Parlamento.

“Cuando ustedes vean el proyecto que originalmente va a entrar al Parlamento van a ver que tiene diferencias importantes con respecto al borrador. Porque el borrador era eso, un borrador. Y los borradores se hacen para cambiarlos”, adelantó el nuevo ministro en rueda de prensa.

Según contó, la mayoría de los cambios son “aclaraciones” de incisos que desde el Partido Nacional suponían que estaban claros pero que “evidentemente no lo estaban porque generaron preocupación”, dijo Da Silveira. “Estamos modificando el texto para que quede 110% claro”, agregó más adelante.

Uno de los ejemplos de modificaciones que tendrá la ley urgente en comparación a su borrador será afirmar “con mucho más claridad” que el nuevo gobierno va hacia “una formación docente de nivel universitario”.

También dijo que “probablemente” haya un cambio en el artículo referido a la libertad de cátedra, que generó críticas de parte de los sindicatos y que es una de los puntos que el Partido Colorado pidió modificar del texto primario.

Es que el anteproyecto, en el título de ese inciso (el artículo 103), hace un cambio terminológico: deja a un lado la expresión “libertad de cátedra” para referirse a “autonomía técnica”.

En un documento elaborado por los colorados con las transformaciones que proponen para el borrador, señalan que consideran “pertinente” mantener la denominación que la ley de educación presenta en la actualidad en relación con la libertad de cátedra.

“La intención conocida que motiva la sustitución en cuanto a denominación que el artículo presenta, puede ser compartible pero se considera que no es el momento de dar la discusión, máxime si se tiene en cuenta que el artículo 4to. Literal a) del Estatuto del Funcionario Docente de la Administración Nacional de Educación Pública consagra la misma a favor de los docentes”, expresa ese documento elaborado por un grupo de técnicos del Partido Colorado.

Y por lo que dijo Da Silveira, ese cambio se terminará dando. “No nos parece que sea serio ni responsable empantanarse en discusiones terminológicas. Y si ceder en ese terreno significa avanzar en lo sustantivo, estamos perfectamente dispuestos a hacerlo”, remató.

Para el jerarca nacionalista el hecho de presentar el borrador de la ley antes de convertirla en proyecto, y presentarla a la ciudadanía, ejemplifica la "vocación de diálogo" del nuevo gobierno. En ese sentido, insistió con su llamado al diálogo al sindicato de docentes de Secundaria –que ya estableció paros totales y parciales a lo largo y ancho del país para el 12 de marzo– y aseguró que jamás se negaron a recibir a nadie.

Pero no todo serán concesiones. La eliminación de los consejos desconcentrados de ANEP que propone el nuevo gobierno mediante la ley de urgente consideración y que serán reemplazados por direcciones generales, es un punto “que no va a cambiar”. Una de las razones por las que el ministro designado entiende que esa decisión no debe ser modificada es porque la iniciativa se encuentra en el Compromiso por el país, firmado en plena campaña electoral por los cinco partidos de la coalición.

Direcciones designadas

Quienes encabezarán esas direcciones de ANEP ya es tema cerrado para Robert Silva, el próximo presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP. Es que este lunes, también en rueda de prensa, aseguró que ya está decidido quiénes encabezarán cada dirección general de los subsistemas de la educación (Primaria, Secundaria, UTU y Formación Docente), aunque dijo que esperará el momento de dar el anuncio correspondiente.

Sin embargo, aunque aún no hizo ningún nombramiento oficial y se mantiene a la espera de que el Parlamento le conceda las venias para asumir el cargo, el colorado recalcó que los designados para la ANEP son "destacados profesionales" y que fueron elegidos "en función de su idoneidad, de su expertiz y de su conocimiento de sistema".

De todas formas, El Observador ya adelantó quiénes serán estos jerarcas. En Primaria estará la maestra y magíster en Educación, Graciela Fabeyro; a la UTU la conducirá el exdirector del Instituto Técnico Superior (ITS), Juan Pereyra; y en Formación Docente la mandamás será la doctora en Educación, Patricia Viera. En el Codicen, junto a Silva, estará el nacionalista y expresidente del Codicen, Juan Gabito. A su vez, en la dirección de Planificación Educativa estará la doctora en Educación y asesora de Ernesto Talvi, Adriana Aristimuño.