Da Silveira, Robert Silva, y el Mides

Bartol no pudo solucionar el problema de la pobreza. ¿Lema podrá hacerlo?

No parece tarea fácil para lograrlo desde el Mides. Entonces, ¿quién?

¿Arbeleche, generando condiciones de inversión para que aumente el empleo y la gente tenga más trabajo y más ingreso?

¿Irene Moreira, con un plan de viviendas para que la gente que vive en cantegriles pueda mudarse a una casa digna?

¿Salinas o Cipriani, mejorando la salud, para que todos puedan estar sanos y fuertes para tomar responsabilidades laborales?

¿Mieres, con políticas pro-empleo y con planes de capacitación para reencauzar trabajadores en el mercado?

¿Será tarea de Larrañaga bajando los delitos y así la gente no es robada y salva ingreso y mejora su vida?

¿O serán los de áreas sectoriales, como Industria, Agropecuario, Turismo, Transporte, mediante la generación de oportunidades laborales?