Daisy Tourné presentó carta de renuncia al Comité Central del Partido Socialista

La senadora socialista Daisy Tourné presentó su renuncia a través de una carta al Comité Central socialista. Según pudo saber El Observador, en la carta refiere a "situaciones personales y políticas" para hacer efectiva su renuncia. Las fuentes consultadas indicaron que la situación interna en el partido ante la candidatura de Daniel Martínez a la Intendencia de Montevideo fue una de las razones, aunque la legisladora ya estaba algo alejada de los organismos partidarios.

En setiembre Tourné había decidido no competir en las pasadas elecciones por un lugar en el Senado.

Consultada por El Observador sobre su renuncia al Comité Central, Tourné dijo este sábado que no tenía "nada para declarar".

La misma situación ocurrió con el exintendente de Paysandú, Julio “Nino” Pintos, quien renunció este viernes al Comité Ejecutivo Nacional por razones “personales y políticas”, de acuerdo con la carta que envió y a la que accedió El Observador. En el texto, Pintos señaló que intentó aportar al triunfo de un nuevo gobierno del FA y a una mejora de electoral del PS pero ante los resultados obtenidos asumía su responsabilidad en la derrota.

“No me encuentro con el ánimo y las convicciones necesarias para enfrentar los desafíos de la etapa en la dirección partidaria”, agrega y plantea que los “últimos hechos frente a la posibilidad de la candidatura de Daniel a la Intendencia no han hecho más que reforzar y acelerar mi decisión”.

En tanto, el Comité Ejecutivo Departamental del Partido Socialista decidió este sábado aceptar la decisión de Martínez de desistir de su aspiración de presentarse como candidato a las elecciones municipales. El organismo se reunió durante la mañana y parte de la tarde de este sábado para considerar la resolución de Martínez, quien el viernes se la había comunicado al secretario general del sector, Gonzalo Civila. Este sábado, ante algunas pintadas que reclamaban que se postulara, Martínez escribió un mensaje en su cuenta de Twitter en el que descartó esa posibilidad.

Ante la aparición de algunos muros referidos a mi candidatura: no conozco el origen de los mismos, pero no creo sean oportunos en este momento.

Confirmo que no seré candidato a la IM. Desde mi lugar y con la gente voy a trabajar para el triunfo del Frente Amplio.