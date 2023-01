Daniel Olesker explicó por qué es economista: "Mi título es superior"

El exsenador y ministro frenteamplista Daniel Olesker se defendió en Twitter de las acusaciones de que no tiene título universitario.

El abogado Juan Ramón Rodríguez Puppo apuntó en las últimas horas contra el título del exjerarca. En Twitter publicó capturas de Wikipedia y de un CV del Ministerio de Desarrollo Social que indican que se graduó en la Universidad de la República.

En un hilo en Twitter, de 15 mensajes, Olesker (ministro de Desarrollo Social entre 2011 y 2015) aclaró que nunca se recibió en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República. "La dictadura me apresó y, al salir, no me permitió culminar los estudios", señaló.

A efectos de evacuar algunas consultas sin referirme a su intención, aclaro que: — Daniel Olesker (@DanielOlesker) January 12, 2023

Al salir de la cárcel trabajó en el Centro de Investigaciones de la Udelar. Este lugar le propuso a la Universidad Católica de Lovaina de Bélgica si podía hacer una maestría.

La universidad aceptó la postulación al considerar que reunía los requisitos para cursar la maestría, contó Olesker. "Realicé una maestría de 2 años en un año y medio y obtuve 18/20 Gran Distinción como nota final graduándome en 1985", indicó.

Y aclara el motivo de su título: "Es como Magíster en Economía (maitre en Sciences Economiques en francés) que aludo a mi formación. Obvio, un Magíster en Economía es economista. Jamás hice alusión a una licenciatura que no tengo, entre otras cosas, pues mi título es superior".

Olesker dijo que nunca había visto su página de Wikipedia y desconoce quién puso que obtuvo el título en Uruguay.

"Desde que volví de Lovaina nunca revalidé el título. Por ende nunca ejercí de manera liberal la profesión y por ende no integro la caja profesional", indicó.

En las elecciones universitarias, dijo que votó como estudiante y luego como docente "durante muchísimos años".

"Trabajé siempre en actividades vinculadas a mi formación pero sin que tuviera requerimiento de título habilitante en Uruguay", dijo.

Y concluyó: "La situación es entonces muy sencilla, clara y legal. Hubiera bastado una llamada para resolverlo".