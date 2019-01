Danubio se apronta para jugar ante un gigante

Marcelo Méndez, el flamante técnico, se encuentra feliz en Danubio. No deja de repetir que se sorprendió por las instalaciones y la infraestructura que encontró en los franjeados. Lentamente termina de formar el plantel, pero sabe que muchos refuerzos más no puede pedir por el momento económico que atraviesa el club.

En tres semanas debutará en la segunda fase de la Copa Libertadores ante un gigante de América como Atlético Mineiro, una institución que tiene US$ 5 millones de presupuesto mensual.

“Llegamos a una institución grande en este país. Nos sorprendió el complejo que tenemos para trabajar, lo que es Jardines, la gente, ni que hablar el nivel de los jugadores, la predisposición que tienen para entrenar en el día a día. Estamos muy felices por eso”, explicó Méndez a Referí.

Su cuerpo técnico con el que trabajó en Progreso hasta el año pasado, se conoce de memoria, y sumó a Diego Perrone, un histórico de la institución de la Curva.

“Tenemos a Diego Perrone en el cuerpo técnico y se está armando un lindo grupo de trabajo, con el mismo equipo que tuvimos en Progreso junto a Marcelo Broli”, dijo.

Fue de los primeros en empezar e indica por qué: “Comenzamos antes por un tema de conocimiento. Hay otros equipos que empezaron cuatro o cinco días después porque ya conocen al plantel de un año o en algunos casos más. No creo que eso sea una ventaja. Empezamos antes porque estos días eran importantes para ganar tiempo”.

“La idea táctica será la misma, no nos podemos traicionar a lo que nos trajo acá. Llegamos a Danubio no porque hayamos salido campeones, sino por lo que hicimos en Progreso. Trataremos de llevar la idea a cabo con estos nuevos jugadores”, agregó el DT danubiano.

Consultado acerca de cómo ha evolucionado Leandro Onetto, uno de los refuerzos que trajo de Progreso y a quien conoce muy bien, luego de la rotura de ligamentos cruzados de una rodilla, indicó: “Leandro está bien de su lesión. Ya estaba en condiciones de jugar el año pasado en las últimas fechas. No lo utilizamos por un tema de cuidado y además porque él no se sentía con confianza. Tuvimos la posibilidad de traerlo a Danubio y está entrenando sin problemas”.

Un duro rival

Atlético Mineiro, excampeón de la Libertadores, aparece en el horizonte y Danubio deberá enfrentarlo en la primera semana de febrero. “Va a ser un partido importante, un partido de Copa. Es un rival muy difícil, pero estamos muy ilusionados y creemos en nuestro trabajo, así que es un lindo desafío que tenemos por delante”, sostuvo Méndez.

Y agregó: “Todavía no vi videos de ellos, más adelante lo haré. Por ahora estamos en el armado del plantel y de inculcar nuestra idea. Sabemos que es un equipo que se va a reforzar, que va a jugar el primer partido el 19 de enero por lo que va a llegar con dos o tres partidos antes de jugar con nosotros. Tienen un presupuesto mensual de US$ 5 millones y todavía se van a reforzar. Va a ser un serio candidato a ganar la Copa. Más allá de esto, tenemos mucha confianza e ilusión, por delante tenemos un desafío enorme y lo trataremos de afrontar de la mejor manera”.



En Danubio se encontró con futbolistas de gran nivel técnico, los que seguramente ayudarán al fútbol que a él le gusta pregonar de pases cortos y precisos y juego a un toque.

“Hay jugadores de categoría, pero en Progreso también teníamos futbolistas de muy buen pie, sino, no hubiéramos podido llevar adelante nuestra idea. La mayoría dio un paso adelante en su carrera y se ha ido al exterior. Eso demuestra que nuestro trabajo dio sus frutos, ayudamos a los jugadores y eso nos reconforta. Acá en Danubio está el caso de Carlitos (Grossmüller), nos encontramos con juveniles con mucha impronta y habilidad así que estamos muy contentos con ellos también”, expresó.

Juan Manuel Salgueiro, el exgoleador danubiano, hace días que está en carpeta, pero no es un tema sencillo. Así lo ve el técnico: “Es un jugador interesantísimo, ídolo del club, goleador, nacido acá, hincha de Danubio. Sería importante contar con él, pero no depende de nosotros. Tiene contrato con Libertad y está complicado ese tema. Pero también hay un proyecto deportivo atrás que más allá de lo que pueda pedir o decir lo que es Salgueiro, dependemos de los dirigentes que son los que llevan a cabo este proyecto”.

“Depende de que él pueda liberarse”, dijo Jorge Lorenzo a Referí.

Jorge Graví fue evaluado por el técnico y se quedará a pelear un lugar, por lo que no se irá a préstamo a Cerro Largo. Lo mismo Emiliano Ghan que volvió del fútbol de ascenso de España.

Méndez pidió reforzar el puesto de volante externo por derecha y la directiva va por un jugador del medio local para intentar cerrar el plantel.

Altas

Ernesto Goñi (Defensor Spoting)

Leandro Onetto (Progreso)

Renzo Ramírez (Olimpo de Argentina, volvió al club del préstamo)

Bryan Bentaberry (Villa Española, volvió al club del préstamo)

Bajas

Ignacio González (Defensa y Justicia de Argentina)

Gastón Bueno (Wanderers)

Rodrigo Fernández (Guaraní de Paraguay)

Nicolás Prieto (Correcaminos de México)

Agustín Navarro (Progreso)

Michael Etulain (se retiró)

Gonzalo Camargo

Agustín Peña

Amistosos

12/1 derrotó 3-1 a Progreso

23/1 ante Rampla

26/1 ante Racing

30/1 ante Liverpool

Debut en la Libertadores

5/2 en Montevideo ante Atlético Mineiro