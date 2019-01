Danubio será preliminarista de Defensor Sporting

Conmebol anunció que Danubio frente a Atlético Mineiro y Defensor Sporting con Barcelona definirán la clasificación a la tercera fase de la Copa Libertadores el martes 12, con los franjeados jugando a las 18.15 y los violetas a las 20.30, en Brasil y en Ecuador, respectivamente, en partidos que se verán a través de Fox Sports.

Defensor Sporting, que clasificó este miércoles tras eliminar a Bolívar, jugará el partido de ida ante Barcelona de Ecuador el miércoles 6 a la hora 18.15 en el estadio Luis Franzini. El partido lo dirigirá el chileno Julio Bascuñán. La revancha contra el equipo dirigido por el uruguayo Guillermo Almada será el martes 12 a las 20.30 en el Monumental Banco Pinchincha de Guayaquil.

Danubio debutará en la Libertadores en segunda fase el martes próximo a la hora 18.15 ante Atlético Mineiro. El partido se jugará en el Franzini y será dirigido por el argentino Germán Delfino. La revancha la disputarán el martes 12 a la hora 18.15 en el estadio Raimundo Sampaio.

Defensor Sporting ya se aseguró US$ 850.000 por su participación en primera y segunda fase de la Copa: US$ 350.000 por la instancia en la que dejó fuera de competencia a Bolívar y US$ 500.000 por la próxima. Danubio recibirá medio millón de dólares.

Los ganadores de estas dos llaves se enfrentarán en tercera fase y competirán para llegar a la fase de grupos.