Darwin Núñez, listo para dar el gran salto en Europa y en la selección

Hace un año Darwin Núñez rompió en llanto tras convertir un gol por la Copa de Portugal frente al Pacos Ferreira. Había ingresado a los 82 minutos y Benfica estaba goleando 4-0, pero las lágrimas del delantero uruguayo fueron porque venía de dos meses de sufrimiento, sin marcar un gol y con problemas con los hinchas del equipo. Fue un desahogo para el joven futbolista.

Las molestias musculares lo habían apartado del equipo titular y, para colmo de males, en mayo del año pasado fue sometido a una artroscopía en la rodilla derecha. Como consecuencia de eso permaneció tres meses afuera de la cancha, desde el 23 de mayo hasta el 21 de agosto.

Se perdió los partidos contra Paraguay y Venezuela por las Eliminatorias en junio y también quedó afuera del plantel celeste que participó en la Copa América de Brasil 2021. Golpes difíciles de digerir para un futbolista que estaba tratando de ganarse un lugar en el seleccionado.

AFP

Darwin Núñez con la 11 celeste

No eran buenos tiempos para el artiguense que había llegado a Benfica como gran figura a cambio de € 20 millones tras su paso por el Almería de la Segunda división española, donde marcó 16 goles. En ese momento tuvo que hacer terapia con un gurú motivacional y cerró las redes sociales porque recibió amenazas de los hinchas de Las Águilas de Lisboa.

Empezó la nueva temporada en el fútbol portugués, la 2021-2022, y Darwin Núñez dejó atrás todos sus problemas. El sábado pasado marcó tres goles contra Belenenses (su tercer hat-trick en el año) y es actualmente el delantero uruguayo con mejor rendimiento en el fútbol europeo.

Poco a poco, el futbolista de 22 años que nació en Artigas, hace méritos para tomar la posta que por cuestiones biológicas están dejando Luis Suárez y Edinson Cavani, los delanteros uruguayos que siguen en actividad y que más brillaron en los últimos años a nivel mundial.

Suárez y Cavani tiene 35 años y ya avisaron que el de Catar será el último Mundial, por lo que Núñez es en este momento el jugador que se perfila para sucederlos.

Carreras similares

Las carreras de los tres son similares. A la edad que hoy tiene Núñez, Suárez estaba jugando en Ajax de Holanda tras un paso por el Groningen, y Cavani disputaba su última temporada en el Palermo antes de dar el paso al Napoli, el club donde se consagró en el fútbol italiano.

A la edad de Núñez, Suárez había marcado 10 goles con la selección (por algo es el goleador histórico de la celeste) y Cavani apenas uno. El actual delantero del Benfica tiene dos: el primero en un amistoso contra Perú en 2019 y otro frente a Colombia en las últimas Eliminatorias.

Núñez, que surgió en Peñarol, pasó una temporada por el Almería y llegó al Benfica. Actualmente es uno de los delanteros más codiciados de Europa. Si bien su contrato con Benfica vence en 2025, los interesados por sus goles hacen fila y sacan cuentas: Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester City y otros clubes importantes de la Premier League.

Patricia De Melo Moreira / AFP Sinónimo de gol en Benfica

Jurgen Klopp, el técnico del Liverpool inglés, elogió hace una semana a Núñez antes del partido contra Benfica por la Champions. "Es su hombre peligroso, es un buen delantero. ¡El próximo de Uruguay! No sé cómo van a jugar juntos: Edinson Cavani, Luis Suárez y él en un mismo equipo", expresó.

El entrenador agregó: "Es un chico top. Y sí, los goles que anotó, obviamente el que hizo contra Ajax en Ámsterdam, fue enorme, grande. En la fase de grupos (contra Barcelona) también. Así que no es tímido. No fue titular en el último partido, entró en el descanso debido a que regresaba de jugar con su selección... Tenemos que asegurarnos que no reciba muchos balones".

Si bien Benfica perdió 3-1, el gol lo marcó Núñez, como también le hizo dos a Barcelona, uno a Bayern Munich y otro a Ajax en la actual edición de la Liga de Campeones.

En la última semana cambió de representante, lo que también es un detalle a tener en cuenta para su futuro. Dejó a Edgardo Lasalvia, con quien estaba desde sus primeros pasos en Peñarol, y pasó al equipo de Jorge Mendes, uno de los agentes más influyentes de Europa, ya que representa entre otros a Cristiano Ronaldo, Radamel Falcao, James Rodríguez, Keylor Navas y el entrenador José Mourinho.

Diego Battiste

Durante su etapa en Peñarol

La cláusula del delantero con el Benfica es de € 150 millones, sin embargo el diario O'Jogo informó que el club lisboeta bajó la tasación de salida en € 80 millones.

Más allá de números, cifras millonarias y una posible transferencia a un mercado más competitivo que el portugués, lo cierto es que Núñez esta pronto para dar el gran salto, en Europa y también en la selección uruguaya.

Los 31 goles de Darwin en la temporada 2021/2022