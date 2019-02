De cara a una buena cosecha de maíz, preocupa la caída del precio

Los agricultores se alistan para recoger del área nacional de chacra una muy buena producción de maíz, con buena calidad, no obstante preocupa en el sector la existencia de precios bajos por el producto.

Facundo Capandeguy, integrante de la empresa 3Agro, destacó que se esperan buenos pisos y promedios de rendimiento, no obstante precisó que “no habrá niveles destacadísimos”, salvo en casos puntuales.

Con base en estimaciones ya que la cosecha es incipiente, se pueden esperar promedios de 8.000 a 10.000 kilos por hectárea, adelantó.

Explicó que “los maíces que se sembraron en fechas normales, en la quincena inicial de setiembre, “están bien”, pero la falta de temperatura y el exceso hídrico que hubo en su momento afectaron al desarrollo de esas plantas, por lo que se esperan mejores comportamientos, “un mayor potencial”, para lo instalado en octubre, aunque se trate de un momento de implantación que habitualmente ambienta mayores riesgos.

También admitió que han ido descendiendo los precios, lo que obviamente es una dificultad trascendente para el productor.

Edgardo Rostán, presidente de la Cámara Uruguaya de Servicios Agropecuarios y productor en la zona de Ombúes de Lavalle, dijo que próximo a esa localidad hay chacras prontas para recoger maíz con destino al uso de grano húmedo, pero el problema es que los tamberos –principales demandantes– “no tienen dinero, no lo pueden comprar” y por eso el agricultor “está preocupado”.

Edgardo Rostán admitió, en un escenario de oferta abundante de maíz, que el problema es a qué precio se colocará.

En el caso del producto puesto en Nueva Palmira se han pasado precios de US$ 140 a US$ 150 por tonelada y en el caso del negocio que vincula a Alcoholes del Uruguay con la cooperativa Copagran el valor está más alto, entorno a US$ 180, pero para el grano puesto en el complejo industrial de Paysandú, lo que involucra mayor costo de flete y ahí todo depende de la distancia desde la chacra.

Alexis González, gerente de producción agrícola de ADP, comentó que se inició la cosecha en un campo “con el ambiente ideal”, donde se ha trillado maíz de primera con un rendimiento entorno a 11.000 kilos, con 25% de humedad, “un rendimiento bueno”.

La expectativa, admitió, es muy buena para el maíz de primera, pero hay que esperar para ver qué sucede con el de segunda, que recién está floreciendo y en el caso de esta empresa es el área principal.

González dijo que el precio “está bajando”, oscilando en los US$ 150 por tonelada, con lo que para cubrir el costo –incluyendo la renta– hay que estar en un rendimiento medio de 7.500 a 8.000 kilos por hectárea, aunque en el caso de ADP el factor precio no es una determinante para el éxito del negocio, pues el grano se destina al consumo en los corrales propios de engorde de vacunos.

El área creció un 52%

En la zafra en curso, según datos brindados por la Dirección de Estadísticas Agropecuarias del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el área ocupada por maíz para grano seco creció 52% en relación a la campaña anterior, avanzando hasta 108 mil hectáreas, casi el 10% del área total de cultivos de verano (1,14 millones de hectáreas, con 989 mil hectáreas de soja liderando en superficie y con el sorgo en un tercer escalón, con 43 mil hectáreas). En el caso del maíz, 83 mil hectáreas son cultivos de primera y el resto son maíces de segunda.