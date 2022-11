De Colonia a Qatar: los dos potros uruguayos que se exportarán a la sede del mundial

Macedonia HLM y Comando HLM, dos potros de la raza Árabes del haras Los Méndez, serán enviados próximamente a Qatar, el país donde se desarrolla el Mundial de Fútbol, instancia deportiva en la que este jueves la selección uruguaya debutará frente a Corea del Sur.

Esos caballos fueron comercializados el viernes pasado, en un remate realizado en la Rural del Prado.

Comando HLM se vendió a US$ 6.120, mientras que Macedonia HLM fue adquirido por US$ 2.880, en una subasta con el martillo de Zambrano & Cía.

La presencia de productos del agro uruguayo en la tierra del mundial ya se ha expresado de otros modos: la delegación de la selección uruguaya de fútbol utiliza trajes elaborados con lana fina y la delegación consume carne uruguaya, en un país que por año le deja a Uruguay más de US$ 1 millón por la compra de varios productos como carne, lácteos y frutas.

De Colonia a Qatar

Los equinos mencionados, criados por el haras Los Méndez, ubicado en Colonia, se ofertaron junto a 22 potros y potras más, Árabes y Anglo Árabes, todos habilitados para correr el año que viene en un enduro de 80 kilómetros.

Además de Macedonia y Comando, otros equinos de ese haras serán enviados a destinos en el Medio Oriente: Echos Psyche, que se colocó por US$ 6.300, se exportará a Dubai junto a Impreza, que alcanzó un valor de US$ 4.860. Rock & Roll, por el que se pagó US$ 6.840, se exportará a Bahrein junto a Rumba, una potranca de tres años que logró el precio máximo del remate, al venderse por US$ 28.800.

Otro ejemplar que se vendió para un cliente extranjero fue Apolo, un potro que se enviará a México, tras el pago de US$ 5.580.