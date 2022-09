El ovejero que soñó con hacer camisetas de Uruguay para el mundial

Antes de la década de 1990, cuando arrancó a trabajar, no se imaginó que una idea suya llegaría a tener relación con un Mundial de Fútbol, pero eso se hizo realidad este año: él fue quien tuvo la idea de que la selección uruguaya de fútbol luciera en Qatar prendas hechas con lanas Merino uruguayas.

En abril, en un seminario sobre valorización de la lana, Alberto escuchó que “somos chicos y que una campaña de marketing sale cara”, y se le ocurrió una idea para mostrar la producción nacional: hacer las camisetas con las que la selección uruguaya jugará el Mundial de Qatar 2022, recordó a El Observador.

Su sueño fue que los jugadores fueran a la cancha a defender una camiseta celeste hecha con lanas Merino, pero desde el inicio la cosa no fue fácil.

Por sus características (fina, suave y aislante térmica) la lana Merino se usa para la producción de ropa deportiva, así como de ropa de lujo, interior y de bebés. La selección australiana de fútbol, por ejemplo, utiliza equipos hechos con este tipo de lanas, comentó.

La idea tuvo varias idas y vueltas. Tras el seminario, trasladó la propuesta a su gremial, Cooperativas Agrarias Federadas (CAF), donde encontró apoyo, pero no fue fácil luego tener otros adeptos. “Pasamos dos meses golpeando puertas y nadie nos decía que sí”, recordó.

Varios productores de ovinos se unieron a Alberto para hacer ese sueño realidad, pero las respuestas eran negativas, principalmente porque tras la producción de las camisetas de fútbol hay marcas asociadas y acuerdos comerciales ya firmados.

Luego de varias reuniones decidieron plantear la posibilidad de hacer con lanas uruguayas los trajes para vestir a la selección en los eventos formales del Mundial.

Ante la negativa, y después de sentirse bajoneados y decepcionados, pero convencidos de que por los sueños hay que luchar, decidieron contarle su idea al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, para buscar ayuda o al menos visibilidad. Pero algo pasó, y no fue necesario que los ovejeros visitaran la Torre Ejecutiva.

Rafael Normay, uno de los productores involucrados en el tema, le contó la idea al presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, y cuando lo hizo “le encantó y dijo: ‘esto tiene que sí o sí salir”, destacó Alberto.

Fue así que varias instituciones se embarcaron en la iniciativa que hoy se llama “Lana Celeste a Qatar”, por la cual con lanas uruguayas se hilaron telas para hacer los trajes que vestirán en el Mundial los jugadores de la selección, el cuerpo técnico y los directivos de la AUF.

Alberto es delegado en el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) por varias gremiales de productores y como tal representó a ambas instituciones. También se unieron al proyecto el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL), la industria topista (empresas que lavan y peinan la lana y hacen tops) y Uruguay XXI.

Llegar a concretar parte de su idea: promocionar la lana uruguayas en Qatar, lo llena de orgullo y satisfacción, indicó.

“Esto demuestra que nunca hay que dar nada por perdido. Este es un sueño que se hace realidad con un final feliz. Se hizo con mucho sacrificio y después de tocar un montón de puertas en donde nos decían que no se iba a poder. Hay que golpear muchas puertas y no hay que desestimularse cuando uno tiene un objetivo. Ningún sueño se hace realidad si no hay esfuerzo y sacrificio”, expresó.