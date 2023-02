¿De dónde sale tanta basura? Sacaron 150 mil kilos de desechos en una cañada que inundaba casas

Entre dos muros de cemento corre el agua, que se topa con algunas botellas, envases de plástico, bolsas y todo tipo de residuos "al paso", como si este cráter que cruza por el medio de una calle en el barrio Casabó fuese un gran tacho de basura.

Al menos, ahora el agua corre. La semana anterior la Intendencia de Montevideo (IM) llegó a la cañada Bélgica para intervenir lo que se había convertido en un basurero natural y de ahí se sacaron 150 mil kilos de residuos que estaban a lo largo de los 2 kilómetros de extensión que tiene la cañada.

En invierno la lluvia y los residuos llegan a desbordar, según contaron algunas vecinas del barrio, y algunas casas se han inundado. La IM reconoce que evitar las inundaciones lleva un "poco más de trabajo a largo plazo", pero que los drenajes para evitarlo "se realizan constantemente".

El origen de los residuos, según explicó la gerenta de Gestión Ambiental de la IM, Verónica Piñeiro, proviene de los vecinos que viven en los barrios que abarcan las 20 cuadras de la cañada. El plan es atacar justamente el origen del problema y para eso es necesario cambiar el sistema de recolección, para que se adecue a cada situación particular.

La cañada Bélgica es uno de los 400 cursos de agua que la IM está limpiando en el marco del programa "Áreas Liberadas". En ese lugar, según pudo verificar El Observador, hay puntos en los que en el espacio entre el muro de la cañada y las casas no es suficiente para que haya un contenedor de basura. Según Piñeiro, para esos lugares se buscarán soluciones alternativas, como levantar los residuos domiciliarios de forma manual con motocarros o con camiones. Sin embargo, ese plan "aún está en diseño", dijo la jerarca.

Inés Guimaraens

Residuos en la cañada Bélgica

Concientizar al barrio y a los vecinos sobre cómo deshacerse de los residuos es el desafío que tienen la IM y el municipio. La concejala Lourdes Pereira participó junto a otros vecinos del plan que incluyó la limpieza de la cañada.

Su rol fue explicarle al barrio qué implica la intervención de la IM. "El tema no es solo venir a limpiar cuando se necesita, si no tratar de que todos los vecinos cuidemos nuestra cañada. Que no se haga costumbre que ensuciamos entonces vienen y limpian", señaló la concejala.

El próximo jueves los vecinos, acompañados por Pereira, harán una recorrida por los 2 kilómetros de la cañada. El objetivo es identificar "de dónde sale tanta basura", por ejemplo, si se debe a falta de contenedores en algunos puntos o si se dejaron los residuos donde no correspondía.

En otros lugares quienes tiran los residuos en los cursos de agua son las empresas. En ese caso, la IM aumentó las multas por vertidos irregulares que pasaron valer un mínimo de 350 UR, es decir, unos $ 500 mil.

¿Cuánto cuesta limpiar una cañada? Si bien Piñeiro explicó que no contaba con el dato cuando El Observador realizó la recorrida, la jerarca contó que en Casabó, por ejemplo, participó una cuadrilla de trabajadores que retiraron los residuos de forma manual y con maquinaria durante siete días. A su vez, hubo que disponer de camiones que trasladaron la basura hacia la planta de Felipe Cardoso.

El plan de Áreas Liberadas en Casabó también incluye la plantación de árboles en el entorno de la cañada, una nueva terminal de ómnibus para mejorar la movilidad, creación de huertas comunitarias y mejoras en el saneamiento.