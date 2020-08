De guerras, música y nieve: siete series y películas para ver el fin de semana

Javed es un joven hijo de inmigrantes paquistaníes que vive en una pequeña ciudad británica. Este adolescente musulmán, criado bajo el mandato de Margaret Thatcher descubre la música de Bruce Springsteen y su vida da un vuelco. Convertido en fanático del cantautor estadounidense, el rock se convirte en una pieza fundamental de la vida de Javed, que redescubre pasiones, y encuentra una conexión directa con las letras de The Boss, que reflejan los dilemas obreros de la familia y el barrio donde vive y lo ayudan a sobrellevar dificultades que van desde un romance adolescente hasta convivir con muestras cotidianas de racismo. Un elogio al poder de la música y una opción ideal para levantar el ánimo en algún día triste, está disponible en HBO Go y las plataformas de servicios de cable para aquellos que tengan contratado el pack HBO.

La música de mi vida

The Good Place



Eleanor Shellstrop está muerta. Y ha llegado al “buen lugar”, un paraíso en el que conocerá a su verdadera alma gemela, y vivirá una eternidad de paz y disfrute, rodeada de sus objetos y actividades favoritas. Pero Eleanor sabe que no debería estar allí, porque a lo largo de su vida fue una persona egoísta, desagradable y aprovechadora. A medida que pasan los días, descubre que llegó a ese lugar por un error administrativo de la burocracia celestial, ya que murió al mismo tiempo que otra mujer llamada de la misma forma. Pero pronto, a medida que empieza a investigar y a conocer a sus nuevos compañeros de vida eterna, descubrirá que no es el único error, y que algo extraño está sucediendo en el otro mundo. Tan divertida como entrañable y humana, The Good Place es una serie capaz de emocionar y también de provocar carcajadas y recuperar la fe en la humanidad, al tiempo que reflexiona sobre algunas de las cuestiones fundamentales de la existencia, valiéndose de herramientas como la filosofía y la ética. Compuesta por cuatro temporadas (el final de la primera es genial), la serie terminó a comienzos de este año y está disponible en Netflix.

Midway

En 1942, el duelo entre Japón y Estados Unidos por el dominio del Pacífico en el contexto de la segunda guerra mundial tuvo uno de sus episodios claves: la batalla de Midway. Considerada como un punto de quiebre en el conflicto a favor de los Aliados, esta batalla marítima y aérea es el eje de esta película, que ostenta un elenco que incluye a Woody Harrelson, Mandy Moore, Patrick Wilson y hasta al cantante Nick Jonas. Sin un rol protagónico claro, la historia se reparte entre figuras de los dos ejércitos, y presenta un retrato épico del conflicto, con una saludable dosis de explosiones, que son la marca registrada del director, el alemán Roland Emmerich, responsable de películas como Día de la independencia y 2012. Está disponible en Amazon Prime Video.

Pan y circo

Aunque desde hace tiempo Netflix se las ha arreglado para que asociemos los realities y series gastronómicas a su plataforma –está continuamente estrenando nuevos contenidos relacionados; el último ejemplo es Street Food, de los creadores de Cheff’s Table–, Amazon quiere ahora sentarse en la misma mesa y competir frente a frente. La prueba es Pan y circo, una serie documental que tiene al actor mexicano Diego Luna como conductor y que recorre algunos de los restaurantes y las historias de los cocineros más reconocidos de su país. Sin embargo, el foco de la serie también está puesto en temas de actualidad, que se debatirán en mesas cargadas de buena comida y referentes en la materia. Pan y circo está compuesta por siete episodios de una hora y puede verse en Amazon Prime Video.

Fargo

Recientemente se anunció el estreno de la cuarta temporada de la serie antológica Fargo, creada por Noah Hawley y que en esta nueva entrega le dará el protagónico al comediante Chris Rock. El regreso de la serie puede ser una buena excusa para ponerse al día con el resto de las historias, que están disponibles en su totalidad en Netflix. Basada ligeramente en la galardonada película homónima de los hermanos Coen de 1996, Fargo presentó su primera temporada con una historia bastante similar a la que le dio origen: en un pueblo congelado de Dakota del Norte, un hombre aburrido y cautivo en un matrimonio condenado al fracaso mata accidentalmente a su mujer. En lugar de denunciar el hecho, lo oculta y empieza a cambiar radicalmente su vida. En el medio se mete con un grupo mafioso de la localidad de Fargo y todo se desbarranca. La segunda temporada se ambienta en 1979 y funciona como precuela a la primera, y la tercera, protagonizada por Ewan McGregor, pone en el centro a una encarnizada rivalidad entre hermanos. En Fargo, independientemente de qué temporada se trate, hay sangre, misterio y la necesidad compulsiva de seguir mirando. Está disponible en Netflix.

En el corazón del mar

Moby Dick, la gran ballena blanca que Herman Melville inmortalizó en el clásico de la literatura homónima, sigue surcando los mares de la ficción. Una de sus últimas apariciones fue en 2015, cuando el director Ron Howard presentó al mundo la película En el corazón del mar, una suerte de relato sobre los hechos que inspiraron la famosa novela de Melville. El propio autor abre la película al presentarse en pleno siglo XIX en la casa de un viejo marinero inglés llamado Thomas Nickerson, el último sobreviviente de un accidente que el ballenero Essex tuvo 35 años atrás. A partir del relato de Nickerson, la película recorre las aventuras del Essex y la lucha encarnizada y obsesiva del oficial Owen Chase (Chris Hemsworth) contra un cachalote blanco particularmente agresivo. Disponible en Netflix.

The Apollo

Desde los años 30, el teatro Apollo de Nueva York se transformó en cuna de estrellas y tuvo un rol clave en la cultura afroamericana en Estados Unidos. Su escenario sirvió como trampolín para impulsar a cientos de músicos, bailarines, escritores y comediantes, además de ser símbolo de resistencia en tiempos de opresión social y discriminación. Por la puerta del Apollo pasaron múltiples figuras, que van desde Aretha Franklin, Ray Charles y Diana Ross, hasta Will Smith y Snoop Dogg. Este documental dirigido por Roger Ross Williams recopila varios testimonios y anécdotas que construyen la mística en torno al Apolo. Además de que se incluyen joyitas, como la actuación en una “noche amateur” de una joven Ella Fitzgerald que se olvida de la letra de la canción. Está disponible en HBO Go y las plataformas de servicios de cable para aquellos que tengan contratado el pack HBO.