¿De qué se trata la maldición de chamanes africanos contra Guardiola que se recuerda en cada Champions?

La increíble derrota de Manchester City a manos de Real Madrid por las semifinales de la Liga de Campeones reavivó una vez más la leyenda de conjuros lanzados por chamanes africanos contra el entrenador catalán Pep Guardiola.

"Por su mal trato a Yaya Touré, Guardiola puso a toda África en su contra, muchos hinchas africanos le dieron la espalda a Manchester City y estoy seguro de que muchos chamanes africanos impedirán que Guardiola gane la Champions en el futuro. Será como una maldición africana para Guardiola. La vida dirá si tengo razón o no", declaró el representante de Touré, el ucraniano Dimitri Seluk en 2018, luego de que el costamarfileño terminara su contrato con Manchester City.

Touré fue pilar fundamental del Barcelona con el que Guardiola ganó su primera Champions, en 2008-2009, pero a la siguiente temporada terminó perdiendo el puesto con Sergio Busquets, razón por la que se fue al City.

Yaya Toure con Manchester City

En 2016, Guardiola recaló en los Ciudadanos e inmediatamente surgieron roces entre las partes cuando lo dejó afuera de la lista del equipo para la Liga de Campeones.

"Es una decisión de Pep y debemos respetarla. Si gana la Champions viajaré a Inglaterra y diré en televisión que Guardiola es el mejor entrenador del mundo. Pero si el City no levanta el título, espero que Pep tenga las pelotas de decir que se ha equivocado al humillar a un jugador del nivel de Yaya"", dijo entonces Seluk al diario británico Sunday Mirror Sport.



La reacción del entrenador no se hizo esperar: “Fue muy difícil dejar a Yaya Touré afuera, por qué sé que es un buen chico. Pero desde el día después, cuando su agente habló, estaba afuera. Y así será hasta que Dimitri Seluk salga en conferencia de prensa y hable ante los medios. Si no es valiente para llamarme, puede hablar con la prensa. Por ahora, hasta que su representante no salga y pida perdón por lo que dijo, Touré no volverá al equipo. Cuando salga, pida perdón al Manchester City primero, y luego a sus compañeros, Touré volverá a ser parte del grupo y partir con las mismas opciones”.

Finalmente las partes hicieron las pases y Touré se quedó en el club hasta 2018 cuando terminó su carrera.

Fue entonces cuando Seluk volvió a la carga invocando a los brujos africanos a conjurar contra Guardiola.

Pero lo cierto es que Pep no gana el torneo desde que lo volvió a conquistar con Barcelona, en la temporada 2010-2011, en final contra Manchester United.

Temporada Club Resultado Lo eliminó 2008-2009 Barcelona Campeón 2009-2010 Barcelona Semifinales Inter 2010-2011 Barcelona Campeón 2011-2012 Barcelona Semifinales Chelsea 2013-2014 Bayern Múnich Semifinales Real Madrid 2014-2015 Bayern Múnich Semifinales Barcelona 2015-2016 Bayern Múnich Semifinales Atlético de Madrid 2016-2017 Manchester City Octavos de final Mónaco 2017-2018 Manchester City Cuartos de final Liverpool 2018-2019 Manchester City Cuartos de final Barcelona 2019-2020 Manchester City Cuartos de final Olympique Lyon 2020-2021 Manchester City Vicecampeón Chelsea 2021-2022 Manchester City Semifinales Real Madrid

"Tenemos que volver a levantarnos"

"Hemos llegado muy cerca de la final, no jugamos muy bien en la primera mitad, nos costó imponer nuestro juego", dijo Guardiola el miércoles tras la derrota ante Real Madrid, rival que ya lo había eliminado en su etapa con Bayern Múnich, en una semifinal.

"Fue mejor en la segunda parte. Después del primer gol seguimos intentando controlar el juego, pero no conseguimos finalizar el partido como queríamos", afirmó.

Paul Ellis / AFP

Así se fue Guardiola del Bernabéu

"Tenemos que volver a levantarnos, nuestros jugadores lo han dado todo, hemos estado cerca pero no fue posible, estas cosas pasan en el fútbol", dijo Guardiola.

"Esta sensación de estar tan cerca de conseguirlo y aún así en los últimos diez minutos sentirse tan controlado por el rival es difícil de aceptar, después metieron el penal y todo acabó", afirmó Guardiola, quien aseguró que "ya he sufrido derrotas muy difíciles antes".