De Tabárez a Alonso: todas las respuestas evasivas que dio el nuevo DT en su presentación

Durante 15 años, las conferencias de prensa de Óscar Tabárez como entrenador de la selección uruguaya de fútbol estuvieron marcadas por diversos matices. Por momentos, la riqueza conceptual de sus respuestas trascendiendo las fronteras del fútbol y dejando reflexiones aplicables al diario vivir de los uruguayos. Otras veces se molestaba ante las preguntas y no contestaba de la mejor forma a los periodistas. Y en muchas otras ocasiones, quien fuera el DT celeste entre 2006 y 2021 simplemente se excusaba de responder sobre distintos tópicos.

Tabárez no solía hablar de sus jugadores en forma individual, no respondía acerca de los jugadores que no convocaba, no hablaba sobre los planteos que iba a hacer contra sus rivales -para no darle pistas al entrenador rival de turno-, no se expresaba acerca de declaraciones de futbolistas o entrenadores rivales y tampoco hablaba de su vida privada como suelen hacer muchas figuras públicas.

Diego Alonso, quien fue presentando este martes en el Estadio Centenario como nuevo entrenador de la selección uruguaya, también siguió esa misma línea de Tabárez y eludió varias de las preguntas que le formularon.

Estas fueron, una a una, las respuestas que Alonso se excusó de dar.

D. Battiste

Diego Alonso en conferencia

La charla con Tabárez

Cuando la revista Túnel le consultó si tuvo contacto con Tabárez dijo: "Me he puesto en contacto con él, pero preferiría mantener la conversación que tuvimos de manera privada".

Godín capitán y Suárez de 9

Cadena Celeste le preguntó si Diego Godín iba a ser el capitán y Luis Suárez el número 9 contra Paraguay el próximo 27 de enero a lo que contestó: "Te pido disculpas, no porque vaya a ser diferente o no, pero hay cosas que van a ser habladas y deben quedar en la intimidad del plantel. Hay una base grande y creo en los jugadores que tiene en la actualidad Uruguay".

La zambullida en el Miguelete

En una de las preguntas de Zoom, formuladas por periodistas del interior, le preguntaron si en su época de jugador de Bella Vista, era verdad que Julio Ribas les hizo dar un baño de humildad en el arroyo Miguelete: "Tiene que quedar como leyenda, nada más, que la gente crea lo que quiera creer".

¿Suárez y Cavani suplentes?

"Con respecto a quién puede jugar y quién no todavía es muy temprano. Creo en ellos dos, pero no puedo dar un once inicial hoy".

Diego Battiste Alonso con Ignacio Alonso, presidente de la AUF

La situación de Nahitan Nández

El fin de semana, Nahitan Nández, jugador de Cagliari, fue denunciado por su expareja por violencia de género. Fiscalía lo citó a declarar, pero el futbolista retornó antes a Italia donde dio positivo de covid-19. "No voy a hacer ningún tipo de declaración, estamos recopilando información", dijo ante una consulta de un periodista italiano formulada también vía Zoom.

¿Por qué te eligieron?

"No es una respuesta que la tenga que dar yo, la tienen que dar ellos", dijo señalando hacia el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) Ignacio Alonso, presente en la conferencia.

La situación de Sergio Rochet

Fernando Muslera, el golero de la selección uruguaya que Tabárez eligió para su era está lesionado y descartado para los próximos partidos de Uruguay por una lesión de rodilla.

Consultado sobre cómo evoluciona Sergio Rochet, golero de Nacional, de su fractura como para tener la chance de pelear su lugar, Alonso dijo: "No he hecho alusión a ningún jugador especial ni en particular. Sí los evaluamos a todos".

La importancia de los referentes

Referí lo consultó sobre la importancia de jugadores como Diego Godín, Luis Suárez y Edinson Cavani y Alonso se limitó a decir: "Sin hablar de nombres propios entiendo que los jugadores que tienen jerarquía y experiencia son importantes en el fútbol".

Una pregunta compleja

"Los equipos tienen fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, ¿pudo detectar alguna en la selección?", le preguntaron desde Radio Paso de los Toros: "Prefiero no hacer ninguna valoración pública de lo táctico, no me parece ético ni para bien ni para mal", expresó Alonso como tirándola al córner.

Una batería de preguntas

Una de las últimas preguntas que recibió Alonso fue formulada en representación de la Asociación de Prensa Internacional (AIPS) en la que le preguntaron si podía hacer una definición autorreferencial, cómo es Diego Alonso como técnico, si le gusta que el equipo se repita de memoria, si se adapta a su equipo a las condiciones del rival, si ve que en el partido no le salen las cosas si es capaz de poner reversa y aplicar otro plan con decisiones y cambios drásticos, y qué cosas podemos esperar del Alonso técnico para saber si es un cambio que realmente vino a cambiar.

¿Qué dijo Alonso? "Hablar de mí mismo no me gusta, me he preparado para ser entrenador desde mucho antes de ser entrenador".

¿Cómo aprovechar mejor a Suárez-Cavani?

"Hay que aprovechar a todos, no quiero hacer alusión a ningún jugador en particular. No solo los que hacen los goles son importantes, los que salvan también son importantes, y los que los gestan en el medio también".