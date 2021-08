Defazio en duda y el resto quiere revancha: así se proyectan los uruguayos rumbo a París 2024

Los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 se terminan y los de París 2024 ya están a la vuelta de la esquina. El ciclo olímpico que empieza, la olimpíada, será el más corto de la historia: tres años. Y los uruguayos que ya cerraron su participación apuntan a tener su revancha.

Según pudo saber Referí, ninguno de los participantes en Tokio le puso fin a su carrera y todos ya empiezan a planificar su clasificación para los próximos Juegos.

EFE

Pia Fernández, con la sangre en el ojo

Pia Fernández quedó con la sangre en el ojo tras lesionarse tres días antes de competir en 1.500 m.

Este domingo, la oriunda de Flores llevará la bandera de Uruguay en la ceremonia de cierre de los Juegos. Es la única que sigue en Tokio. El resto emprendió la vuelta el pasado jueves.

Emiliano Lasa sufrió el gusto amargo de quedar afuera de la final por apenas un centímetro, pero ya apunta a lo que se vendrá.

AFP

Emiliano Lasa, a descansar y arrancar pretemporada

Déborah Rodríguez quiere un cuarto Juego Olímpico para ampliar su historia (ya es la mujer uruguaya con mayor presencia olímpica).

EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Déborah Rodríguez, a descansar y arrancar pretemporada

Los remeros se endulzaron con el sexto puesto del doble par peso ligero y de haber llegado a la final A.

Felipe Kluver irá a la primera edición de los Juegos Panamericanos de la Juventud, en Cali, que se disputarán en noviembre, mientras que Bruno Cetraro tiene previsto correr el single y el doble en el Sudamericano que se llevará a cabo en Paraguay entre el 19 y 20 de diciembre.

EFE/ Kai Fösterling

Cetraro-Kluver ya vuelven a los entrenamientos

El entrenador Osvaldo Borchi ya les pasó un mensaje muy claro en diálogo con Referí: “La idea es mantener este equipo para París 2024, pero si aparece alguien mejor que Bruno o Felipe se sienta ahí. Acá nadie está atornillado a un bote, por tanto si en la próxima evaluación, el que viene es mejor, estará en el bote. En esto todo los saben muy bien: si te acomodás, perdés”.

El judoca Mikael Aprahamian, pese a sus 33 años, seguirá en campaña rumbo a un nuevo Juego Olímpico. Sabe que el camino es largo y empinado: viajes alrededor del mundo, competencias duras y cálculos matemáticos para lograr la cuota continental. Pero está dispuesto a volver a hacerlo.

Jack Guez / AFP

Aprahamian contra Robin Pacek en Tokio

Dolores Moreira volverá para planificar en qué torneos compite en lo que queda del año. El Mundial ya lo descartó porque se le superpone con otra competencia.

Moreira, de 22 años terminó 22ª en Tokio y dijo que sus rivales llegan a sus torneos cada año más fuertes físicamente. Cuando sopla viento –en los Juegos fue una constante– le sacan ventaja por tamaño y fuerza. La sanducera dijo que no llegó con el peso que pretendía y que eso pesó a la hora de la competencia. Claro está que entre 2019 y 2020 estuvo un largo tiempo sin pode competir por una rebelde lesión de rodilla.

EFE/Epa/Olivier Hoslet

Lola Moreira ya planifica lo que le queda de 2021

También los nadadores quieren seguir de largo y buscar una clasificación.

En la rama femenina, Nicole Frank se las tendrá que volver a ver otra vez con Micaela Sierra, radicada hace varios años en Estados Unidos. Frank también tuvo una notable progresión al irse a entrenar a ese país. Las dos veces olímpica Inés Remersaro se retiró de las piscinas tras no poder clasificar a Tokio.

EFE

Nicole Frank quiere volver con 20 años

Enzo Martínez está en el estado de Florida desde diciembre de 2013. Habrá que ver si vuelve a pelear por la plaza masculina con Martín Melconian, quien por edad ya está más cerca del retiro, y si aparece algún valor emergente.

EFE/ Fernando Bizerra

Enzo Martínez, la ventaja de estar en Estados Unidos

El único que puso un manto de duda y que se mostró, en principio, más cercano a ponerle fin a su carrera olímpica fue Pablo Defazio, quien compitió en la clase Nacra 17 de yachting junto con Dominique Knuppel.

“Está lejos de pensarse. Todavía no es tiempo de tomar decisiones. En principio te diría que no, porque tengo una familia y llevo muchos años haciendo esto y no tenemos los medios para hacerlo tampoco, es un poco difícil. Si lo pienso desde ese lado te digo que no, pero ahora es tiempo de descansar”, le dijo a Montevideo Portal tras terminar en el 18º puesto de la clasificación general de su clase.

AFP

Defazio en duda: la familia tira, la campaña desgasta

Defazio tiene 40 años y ya compitió en Rio 2016 con su esposa Mariana Foglia.

Las campañas en vela implican grandes costos. La mayoría de las competencias se centran en Europa, demandan tiempo, planificación, tener el barco en el Viejo Continente, un trailer para trasladarlo.

La pandemia de coronavirus, que pospuso los Juegos de 2020 para 2021, complicó bastante la planificación de Defazio-Knuppel ya que cuando se fueron a Francia a entrenar, en marzo de 2020, fueron sorprendidos por las medidas de restricción y estuvieron un buen tiempo parados.

El ciclo olímpico se iniciará con los Juegos Odesur que se disputarán del 1º al 15 de octubre en Asunción el año próximo.

Luego se vendrán los Juegos Panamericanos de 2023 a celebrarse en Santiago del 20 de octubre al 5 de noviembre.

Como nunca antes -debido a la pandemia- los Juegos están cerca. A tres años de distancia. A algunos les tocará descansar y luego arrancar pretemporada. A otros seguir compitiendo. A otros despejar sus dudas y tomar decisiones. Pero también hay muchos otros talentos con la ilusión de sumarse a esta banda.