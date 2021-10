Defensa decidió declarar reservadas actas de exrepresor pero ya no lo eran

El ministro de Defensa, Javier García, resolvió el pasado lunes declarar en reserva actas del tribunal de honor efectuado al teniente coronel (r) Armando Méndez -quien acaba de ser procesado por el homicidio de un militante de izquierda- que ya habían sido entregadas al Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia y formaban parte del legajo personal del militar.

El expediente, al que Defensa le negó el acceso a la organización Familiares, incluía un repartido de actuaciones de Méndez durante la dictadura que ya habían sido entregadas en 2018 por el exministro Jorge Menéndez al Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia (GTVJ) -que busca clarificar lo sucedido durante la dictadura-, informó Brecha.

El grupo, que funcionaba en la órbita de Presidencia y fue creado por el entonces presidente Tabaré Vázquez durante 2015, entregó al proyecto universitario Cruzar, que se encarga de sistematizar archivos militares, toda la documentación, por lo que el contenido quedó vinculado a ese equipo.

La declaración en reserva de las actas fue justificada por el ministro en los pasados días, aunque no hubo referencia a esta entrega previa. García dijo entonces que el tribunal no estuvo vinculado a violaciones de derechos humanos, y que por lo tanto no correspondía darlo a publicidad. La resolución se amparó en el artículo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

Fuentes de Defensa informaron a El Observador que, en esas actas, "no hay nada de nada" con vinculación a alguna causa relativa a los derechos humanos, sino que incluyen temas "comerciales y personales".

Específicamente, ese tribunal de honor contra Méndez estuvo referido a la "Operación Conserva", que en su época lo enfrentó en forma directa en su calidad de presidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC) con el entonces dictador Gregorio Álvarez.

Un informe del portal Sudestada en 2016 recordó que la operación consistió en la exportación de carne vacuna a Argentina para fabricar corned beef y luego traerlo de regreso como conserva para su reexportación, en el marco de una reestructura del sector que comenzó con el cierre del Frigorífico Nacional, hasta el momento "ente testigo". Méndez se negó a avalar la operación, al considerar que se configuraban varios elementos de "corrupción" que beneficiaban a algunos importantes representantes del gobierno de facto.

Pese a la negativa de brindar el expediente del Tribunal de Honor, el Ministerio de Defensa sí entregó a Familiares el legajo de las actuaciones del teniente coronel retirado durante el proceso cívico-militar.