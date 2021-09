Delgado dijo que "lo sorprendió mucho" que Díaz-Canel hablara de la Ley de Urgente Consideración

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, se refirió a la discusión en la cumbre de la Celac entre el presidente Luis Lacalle Pou y el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel. "Me pareció un poco extraño, me sorprendió que el presidente de Cuba hablara de la Ley de Urgente Consideración (LUC). Me sorprendió mucho. Y me gustó mucho la respuesta del presidente Lacalle Pou que no fue una respuesta de fondo", expresó en rueda de prensa.

Luego de que Lacalle Pou cuestionara las situaciones donde, según él, "no había democracia plena" como en Cuba, Nicaragua y Venezuela, el mandatario cubano le respondió que "escuchara a su pueblo". "Escuche usted a su pueblo que recogió más de 700 mil firmas contra la ley urgente que usted impuso y que cambió las condiciones para ajustar precios de combustibles, desalojos, disminuir el rol de las empresas públicas y modificar el proceso penal; en realidad un paquetazo neoliberal", señaló Diaz-Canel Delgado señaló que esos dichos le "sorprendieron". " A mí me sorprendió particularmente algunos datos, que se ve que alguno tenía un trencito de lo que pasaba en Uruguay", afirmó. La respuesta de Lacalle ante los dichos de Díaz-Canel fue: "El presidente de Cuba utiliza argumentos de mi nación, que no comparto y no son ciertos. Sí hay algo que es cierto: en mi país por suerte la oposición puede juntar firmas y tiene resortes democráticos para quejarse. Esa es la gran diferencia con el régimen cubano". A su vez, Delgado señaló que "Lacalle Pou es consecuente con lo que venía haciendo". "Tiene una posición que compartimos, que fue a los mismos presidentes que no invitó a la asunción porque consideraba que había regímenes que violaban los derechos humanos. Son los mismos a los que se refirió en la cumbre de la Celac. Me parece que en esos ámbitos está bueno decir lo que uno piensa, con respeto pero de frente", aseguró.