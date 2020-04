Delgado sobre salida de la gente a la calle: "Si nosotros aflojamos, esto se dispara"

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, dijo que las autoridades constataron un "afloje" en la población y que mucha gente salió a la calle este lunes, pese a la exhortación del Poder Ejecutivo a que la gente se quede en su casa como principal medida para combatir la propagación del coronavirus

"Yo percibí que quizás alguna gente aflojó el músculo y tengo que volver a insistirle, y pido disculpas porque sé que es distorsivo, pero tengo que volver a pedirle a la gente que se quede en su casa lo más posible", afirmó el jerarca en entrevista con el programa Todas las voces de Canal 4.

Este lunes, la construcción retomó la actividad, y en el transporte colectivo, según lo anunció el gobierno, el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) dispondrá desde esta semana de tapabocas gratuitos para el uso de todos los usuarios

Delgado subrayó luego en la importancia en "cambiar los hábitos de higiene", así como de mantener la conducta del distanciamiento social si se sale a la vía pública, pero remarcó que el mensaje del Poder Ejecutivo, en el que se insiste desde que comenzó la emergencia sanitaria el 13 de marzo, sigue siendo el mismo. Y advirtió que pese a que el sistema de salud está muy lejos de saturarse (hay ocho fallecidos por covid-19), como ocurre en otras partes del mundo, la situación puede complicarse si la población pierde la disciplina.

"Si nosotros aflojamos, esto que viene en términos bastante relativos, comparado con otros países, se dispara", sostuvo.

En ese sentido, Delgado fue consultado por las declaraciones del director general de Salud, Miguel Asqueta, quien en entrevista con El Observador señaló que "quizás en algún momento haya que aconsejar algún aflojamiento en algunas medidas". De esa manera, el virus circularía y permitiría que las personas desarrollen anticuerpos, ya que no hay forma de evitar en forma absoluta la propagación del coronavirus.

Delgado dijo que el gobierno tenía que ser "claro en el mensaje", y que el mensaje era el mismo: "Quedate en tu casa".

Ante la pregunta de si las declaraciones de Asqueta habían caído mal, Delgado respondió que no. "No, no es que cayó mal, es una opinión técnica, de un médico respetado, pero además es de los escenarios que manejan los grupos de expertos", dijo.

Delgado agregó que no hay consenso científico respecto a que los enfermos generen anticuerpos, "que es el tema de fondo".

"Uno de los escenarios es ese, (pero) no es el único. El gobierno sigue manteniendo la misma posición, que es: quedate lo más posible en tu casa. Usá elementos de higiene lo más posible, y si tenés que salir, (usá) elementos de protección personal como el tapabocas", indicó.