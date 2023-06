Denuncia por violencia psicológica y proceso judicial: qué pasó con Nicole Neumann, Fabián Cubero y la hija mayor de la pareja

La situación familiar de Nicole Neumann y Fabián Cubero está en el centro de los programas del espectáculo. Este lunes la periodista Marcela Tauro aseguró en Intrusos (América) que semanas atrás la hija mayor de los dos, Indiana, habría presentado una denuncia contra la modelo en el Juzgado de Familia Nº 2 en el Tigre.

Y fue la abogada de Cubero, Lidia Rosenstein, quien confirmó que la adolescente hizo una denuncia por violencia psicológica contra su madre en una entrevista con A la Barbarossa (Telefe). “Indiana estaba viviendo algo terrible y le pidió a su papá si podía ir a vivir con él. Él le decía que estaba con su mamá y era lo que correspondía, así es el convenio. La niña muy hábilmente grabó a su mamá para poder demostrarle a su papá el maltrato del que era objeto”, dijo la abogada.

Según declaró la abogada, la adolescente grabó una conversación que mantuvo con su madre durante el trayecto entre la escuela y la casa. “En esa grabación hay situaciones donde se escucha decir a un tercero cosas que no son agradables”, sostuvo. Ante los que la periodista Pía Shaw le preguntó si se refería a José Manuel Urcera, el piloto y futuro marido de Neumann, respondió: “Por ejemplo”.

Cubero y Neumann estuvieron en pareja desde 2008 y tuvieron tres hijas: Indiana, Allegra y Sienna. La pareja se separó en 2017. El futbolista ahora convive con la modelo Micaela Viciconte, su hijo Luca de un año e Indiana. “Ya se sabe que Indiana está viviendo conmigo y esa es la realidad. Quiere vivir conmigo, que soy su papá, porque no se estaba sintiendo cómoda en lo de su mamá. Simplemente tomó la decisión de venirse a vivir conmigo”, relató Cubero a la revista Pronto en abril.

El que también se pronunció al respecto fue Rafael Cúneo Libarona, abogado de Neumann, en diálogo con Ángel de Brito para LAM (América). El profesional confirmó que la demanda está en proceso y la jueza, Silvia Celina Sendra, no ha dictado sentencia al respecto. Según dijo el abogado, tras las declaraciones de Rosenstein, la jueza habría la multado a ella y al futbolista por “filtrar información” y “divulgar datos inapropiados” relacionados a la menor.

“Acá hay que dividir las aguas. Una cuestión es el informe periodístico y de los abogados sobre diferentes temas de interés público. Que son absolutamente válidos y van con el derecho a la información. Pero otra muy distinta es que un abogado, quebrantando y vulnerando el principio de reserva que en todo proceso de familia rige para proteger al menor, hable sobre situaciones de niños y adolescentes", dijo el abogado.

Si bien los padres de la adolescente no se han pronunciado sobre la situación, después de que se conociera la judicialización del caso un móvil de Intrusos intentó hablar con Viciconte. "Está todo judicializado, entonces por respeto y por cuidar a algunas personas, yo prefiero no hablar. Prefiero no hablar, hay tiempo para todo. Y a veces el tiempo acomoda las cosas y no es necesario hablar o explicar. Creo que las cosas más importantes, cuando se trata de familia, se tienen que hablar muy adentro. Las cosas más delicadas, muy adentro, para mí”, dijo la modelo.

Sin embargo, sí se refirió a su rol en relación a las hijas de su pareja: “Es un rol de contención de amor, el rol que siempre ocupé. Yo no soy ni mamá, no es algo que quiero ocupar. Tengo a mi hijo. Pero también tengo mucho amor y las quiero mucho. Son parte de mi familia y las cuido, nada más. Pero no ocupo ningún rol y todas las cosas se tratan con amor”.

Neumann por su parte se limitó a compartir una historia de su signo zodiacal en su cuenta de Instagram, que describía a Escorpio como un signo que "siempre va con la verdad por delante", y una frase en inglés que decía “cuando la gente no te puede controlar, tratan de controlar cómo te ven los demás”.