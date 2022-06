Denuncian en redes a una participante de La Voz Argentina: "Encubrió y defendió a mi abusador"

La Voz Argentina volvió a la pantalla de Telefe con una tercera temporada que otra vez se quedó con el rating, pero en las últimas horas se descubrió una polémica en las redes sociales en torno al reality musical.

Daiana Carrizo interpretó Acaramelao de María Becerra en su primer participación en el programa y logró conquistar a Mau y Ricky Montaner, que la incorporaron como parte de su equipo en esta primera etapa de audiciones a ciegas.

Al ver la audición, una usuaria de Twitter compartió una serie de mensajes en donde mencionaba a la participante del programa y a la persona que la acompañó cuando dio la prueba, que resultó ser su expareja. “Shockeante ver a la chica que encubrió y defendió a mi abusador acompañada de mi abusador”, escribió.

shockeante ver a la chica que encubrió y defendió a mi abusador acompañada de MI ABUSADOR (pedófilo y violento entre tantas cosas) en nada más y nada menos que la televisión https://t.co/m4dfhDuPWK — ... (@ooodisea) June 8, 2022

La usuaria de Twitter agregó una serie de publicaciones en la que detalló su experiencia con Iván, su ex pareja y mejor amigo de la concursante de La Voz Argentina, apuntando situaciones de violencia sexual, psicológica y la difusión de material pornográfico sin su consentimiento. Un hombre que describió como "extremadamente violento".

"No hay denuncia penal ni va a haber porque la justicia no funciona y no quiero involucrar todo esto en un proceso tan denso porque ya suficiente fue transitarlo, sólo quiero que se sepa, es mi única intención", escribió la mujer al final del hilo.

"Ya de por sí es bastante difícil atreverme a hablar una vez más de todo esto, me choca demasiado revivir todo esto de vuelta. No creeré en la justicia penal pero sí creo en la justicia de mis palabras", concluyó.