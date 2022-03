Desaparecidos: cancillería impidió visita de Grupo de ONU por temas de "conveniencia"

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) denunció en un informe publicado este jueves que el gobierno uruguayo se negó a "facilitar" la visita del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de las Naciones Unidas.

Según la Institución, el Grupo de Trabajo intentó arreglar una reunión para el mes de noviembre con el objetivo de "observar y asesorar en la búsqueda de los desaparecidos en el país", pero el gobierno "expresó reservas en cuanto a las fechas" y luego no respondió "a una segunda comunicación del Grupo de Trabajo reiterando la solicitud".

Fuentes del INDDHH dijeron a El Observador que en setiembre de 2021 el grupo pidió ser recibido en Uruguay, pero no obtuvieron respuesta por lo que insistieron en noviembre con la comunicación.

En ese momento desde la cancillería transmitieron al INDDHH que la llegada de este grupo "no se creía conveniente". Se trata del mismo Grupo de Trabajo que el 16 de noviembre de 2021 manifestó al gobierno su "profunda preocupación" por el proyecto de ley de Cabildo Abierto que pretendía regular la sustitución de oficio de penas privativas de libertad a personas condenadas por graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad.

Desde el INDDHH hicieron un "sin número" de gestiones, enviaron un oficio y solicitaron una reunión con el canciller Francisco Bustillo. La fuentes detallaron que llamaron en seis oportunidades pero no obtuvieron respuesta; solo que la agenda estaba "muy cargada".

En noviembre, la INDDHH habló con el colectivo de Familiares Detenidos Desaparecidos para ponerlos al tanto de la situación y desde allí también le escribieron al ministro. Pero corrieron con la misma suerte y no fueron recibidos.

A pesar de la insistencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores le respondió al Grupo de Trabajo que la visita no sería ese año y los servicios diplomáticos de la cancillería redactaron una nota de respuesta a la solicitud en la que se argumentaba que, en función de la situación sanitaria, no era conveniente agendar su llegada para el país en 2022. No obstante, se les transmitió que Uruguay sí estaba dispuesto a recibirlos en 2023.

"Esto ha sido un episodio atípico en la relación de trabajo con las autoridades estatales porque nosotros en general hemos tenido un buen nivel de cooperación para el trabajo de búsqueda (de detenidos desaparecidos). En este caso no fue así", dijo Wilder Tayler, director de la INDDHH a TV Ciudad. "Recibir al grupo es un signo de transparencia, de buena voluntad y de buena política internacional en materia de derechos humanos. Uruguay que es un país que esta bien posicionado en esa materia. Nos extraña que estemos en esta condición", agregó.

Cambio de marcha

Luego de que el INDDHH denunciara la situación, El Observador consultó a la cancillería para conocer la razón que lo había llevado a no recibir este año al Grupo de Trabajo. Desde el ministerio dijeron a El Observador que dicha reunión estaba siendo coordinada para el segundo semestre del corriente 2022.

La llamada fue a las 13:44 y duró 1 minuto y 18 segundos. Sin embargo, la instrucción de coordinar la reunión para el segundo semestre de este año tuvo lugar luego de esa comunicación.

A las 14:26 salió un correo electrónico de la Dirección de Asuntos Políticos de la cancillería en el que se pedía comunicar al Grupo de Trabajo que una evaluación de las condiciones sanitarias permitirían coordinar una visita en la segunda mitad de este año.

¿Qué hace este grupo?

Según explica el informe, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas fue "creado hace décadas por la entonces Comisión de Derechos Humanos de la ONU" y está "integrado por cinco expertos independientes". "Tiene como cometido principal y humanitario el ayudar a los familiares y a los gobiernos a establecer la suerte y el paradero de las personas desaparecidas", da cuenta el informe.

Añade también que "ha actuado en los cinco continentes a través de las décadas" y que "tiene casos uruguayos activos desde los años 80"; "constituye el mayor repositorio de experiencia y conocimiento sobre las técnicas necesarias para abordar el tema de la desaparición forzada", según el cuarto informe sobre búsqueda de detenidos desaparecidos en Uruguay.

Si bien el grupo tiene una invitación abierta y permanente, tienen que coordinar la logística con cada gobierno. Usualmente es una delegación de dos o tres personas que hacen reunión, trabajan con INDDHH y visitan lugares donde se hacen excavaciones.