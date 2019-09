"Soy un niño que ha pasado por mucho, tengo 12 años. Me quisieron apuñalar, me robaron el celular, me han pegado entre tres en el piso y yo me he tenido que tapar la cara, no sé quiénes son. Hoy he ido a la UTU Central en Montevideo y me dijeron que estudie en casa y que al final hago las pruebas. Hay que hacer justicia. No puede ser que tengamos que cambiarnos porque ellos se quedan ahí y no los expulsan o los echan. A mí me caen bien los profesores, me gusta la robótica y quiero estudiar".