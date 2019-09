Desde el miércoles, así se juega la NBA G League en el Antel Arena

La G League será el primer equipo de la NBA que se presentará en Uruguay. Desde el miércoles y hasta el domingo se jugará en el Antel Arena la NBA G League international challange del que participarán San Lorenzo –campeón de Argentina, donde juega Esteban Batista–, Flamengo –campeón de Brasil–, Bayern Munich (Alemania), Capitanes (México) y un seleccionado uruguayo dirigido por Edgardo Kogan.

La G League es la segunda liga de Estados Unidos de donde se seleccionan los jugadores de la selección norteamericana que juega los torneos clasificatorios.

🏟️🏀 ¡Así se prepara @antelarena para el NBA G League International Challenge Uruguay!



Tickets: https://t.co/2r9flsZYLU pic.twitter.com/rt3RSWR7WB — NBA Latam (@NBALatam) September 17, 2019

El miércoles, jueves y viernes se jugará la primera fase del torneo, el sábado las semifinales y el domingo los partidos por el tercer y cuarto puesto y la final.

Esteban Batista volverá a jugar al Antel Arena, en el que jugó una de las semifinales de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2018-2019 cuando Nacional enfrentó a Aguada.

"Es una motivación muy grande poder estar en Uruguay, con el marco que va a tener el torneo", dijo Batista en una entrevista con Twitter de la NBA. San Lorenzo está terminando la pretemporada y, para el jugador uruguayo, este torneo "es la mejor manera" de agarrar ritmo.

Las entradas para la primera fase del torneo cuestan entre $ 250 a $ 2.000, para las semifinales entre $ 350 y $ 2.500 mientras que para las finales y el partido por el tercer puesto entre $ 400 y $ 3.000.

¡@CASLABasquet ya tuvo su primera práctica en Uruguay y está listo para comenzar el NBA G League International Challenge! 👏



Debutará ante @fcb_basketball este jueves 🇺🇾🔥



Tickets: https://t.co/2r9flsZYLU pic.twitter.com/SeiGsPOdQ4 — NBA Latam (@NBALatam) September 17, 2019

El plantel de Uruguay

El equipo uruguayo dirigido por Edgardo Kogan se llamará Uruguay Elite Team. Kogan, que también es el entrenador de la selección de básquetbol, tendrá como asistente técnico a Javier Isis.

Leonardo Carreño

El equipo celeste tiene cinco jugadores extranjeros (cuatro americanos y un lituano). En agosto, el entrenador había informado a Referí que tuvo que el equipo tendría entre cuatro y cinco jugadores del exterior seleccionados entre aquellos que lleguen a jugar en la Liga Uruguaya de Básquetbol 2019-2020.

El plantel:

Nombre Nacionalidad Posición Equipo Actual Facundo Terra Uruguay Base Hebraica y Macabi Santiago Vescovi Uruguay Base NBA Acadaemy Keyron Sheard Estados Unidos Base Dep Viedma (Arg) Agustín Da Costa Uruguay Escolta Defensor Sporting Santiago Moglia Uruguay Escolta Nacional Anthony Danridge Estados Unidos Alero Trouville Demián Álvarez Uruguay Alero Biguá Martín Rojas Uruguay Ala Pívot Biguá Kiril Wachsmann Uruguay Ala Pívot Malvín Tyrone Lee Estados Unidos Ala Pívot Urunday Universitario Zygimantas Riauka Lituania Pívot Olimpia Rick Jackson Estados Unidos Pívot Goes

Fixture

Miércoles 18 de setiembre



18:30 FC Bayern Munich vs C.R. Flamengo



20:45 G League vs Capitanes de Ciudad de México



Jueves 19 de setiembre



18:30 C.A. San Lorenzo de Almagro vs FC Bayern Munich



20:45 Elite Team de Uruguay vs Capitanes de Ciudad de México



Viernes 20 de setiembre



18:30 C.R. Flamengo vs C.A. San Lorenzo de Almagro



20:45 G League vs Elite Team de Uruguay.



El sábado 21 y domingo 22 se jugarán las semifinales y las finales del torneo.



El torneo se verá a través de Vera+