Después de 14 años, un ex Nacional se despide de Inter de Porto Alegre y del fútbol

🚨 O @dale10 tem um recado importante! 🚨



Dia 17/04, domingo, será a despedida do nosso camisa 10 no Beira-Rio. Com certeza será um dia especial e muito emocionante. 🥺😍



Te esperamos para homenagear o nosso ídolo do jeitinho que ele merece. 🇦🇹 #AÚltimaLaBoba ❤️ pic.twitter.com/ZpswmDj326