Detuvieron a presunto delincuente con un cofre y US$ 8.000 pero nadie denunció el robo

Un policía detuvo este miércoles a un hombre que tiró en un monte de Maldonado una caja fuerte con US$ 8.000, pero nadie denunció la desaparición o el robo del dinero.

El presunto delincuente se encuentra a disposición de la fiscalía departamental y será imputado este jueves, ya que, antes de deshacerse del cofre, ingresó a un chalé y los dueños de la propiedad radicaron la denuncia.

Sin embargo, el dueño de la caja fuerte no realizó la denuncia, por lo que no se le puede imputar el delito de robo, ya que además el delincuente no confesó haber robado el objeto ni involucró a nadie.

El vocero de la Jefatura de Maldonado, Joe López, dijo a El Observador que en el chalé adonde ingresó el delincuente quedó una llave y prendas pero la caja fuerte no pertenecía a la vivienda.

Según informó FM Gente, entre los vecinos de Maldonado comenzaron a circular por WhatsApp audios del comisario de la seccional 1ª, ubicada cerca de donde ocurrió el robo, solicitando la colaboración de la población para encontrar a los damnificados. Sin embargo, hasta este jueves, antes de la audiencia de formalización, no hay novedades de a quién pertenece el dinero.

La fiscal de turno, Mariana Alfaro, confirmó que negocian con el detenido para que aporte datos sobre este robo. "O la hurtó o la recibió de alguien sabiendo que era un efecto hurtado, pero desconoce los hechos y no ofreció una declaración", dijo la fiscal. En este caso no podrá realizarse un juicio abreviado porque no puede ser condenado sin delito. "Seguiremos investigando", afirmó Alfaro.

La fiscal dijo que el hombre "seguramente" será imputado por el ingreso al chalé, ya que es el único delito que pudo vincularse con él.