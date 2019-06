Di Candia en modo intendente: recorridas, redes y mensajes políticos

Christian Di Candia baja del segundo piso del palacio municipal con el celular en la mano y acompañado de una fotógrafa que integra su equipo de comunicación. El intendente de Montevideo, que lleva poco más de dos meses en el cargo, saluda y se sube a la camioneta que lo llevará a una de las recorridas que su equipo planifica para él. Desde que asumió la Intendencia de Montevideo (IMM) en lugar del hoy precandidato del Frente Amplio (FA), Daniel Martínez, ha tenido decenas de reuniones y, entre medio, debió hacer frente a sus primeros conflictos como jefe departamental.

Pero en las últimas semanas, además de pasar de prosecretario general a intendente, también cambió su perfil en las redes sociales. Desde sus cuentas personales de Instagram y de Twitter muestra a los ciudadanos un cuidado briefing de su día a día como jefe departamental.

Cuidado porque antes de darle al botón de publicar el contenido pasa por el filtro de sus asesores y del suyo propio. En sus cuentas personales, Di Candia aprovecha para dar un mensaje político a la ciudadanía, marcando una clara postura ideológica sobre los temas de los que se empapa. Y esto, según explicó a El Observador, es algo que no puede hacer desde las cuentas institucionales de la intendencia. También pretende marcar un diferencia generacional con su antecesor, ya que él, a sus 37 años, sí es hijo de las nuevas tecnologías y lo está explotando.

La primera parada del miércoles 27 de junio es en el Centro Educativo Comunitario (CEC) de Casavalle, donde adolescentes de entre 12 y 17 años intervinieron artísticamente ocho contenedores que habían sido vandalizados y que ahora serán reubicados en la ciudad. En la mañana, en tanto, encabezó el gabinete municipal en el que el director de Recursos Financieros, Juan Voelker, presentó el balance presupuestal de la comuna, que por tercer año consecutivo cerró con superávit. Después de eso, estuvo reunido con los vecinos de la Plaza Zabala, uno de los primeros incendios que tuvo que combatir su administración y que todavía tiene varios focos prendidos.

Pero en la tarde llega el momento de las recorridas -que intenta hacer al menos tres veces por semana-, por lo que el intendente se distiende y repasa en el camino algunos datos del proyecto que está a punto de visitar. En el viaje mira atento el alrededor y se queja, como un montevideano más, de aquello que ve y no le gusta. En el cantero de José Belloni nota que hay varias banderas de la lista 40 clavadas en la tierra. Se indigna y se acuerda de que hace algunos días mandó un proyecto a la Junta Departamental para modificar la norma que regula la cartelería política en la ciudad.

De inmediato, agarra el teléfono y llama a Jorge Rodríguez, coordinador institucional de la comuna, para preguntarle por qué el tema no avanzó. No hay muchas novedades y no parece que los cambios vayan a regir a partir del 1 de julio, tal como lo preveía cuando anunció la medida, cansado de tener que levantar kilos y kilos de cartones con propaganda política.

Pasado ese escollo, llega al centro para visitar los contenedores. En la puerta lo espera otro fotógrafo, un camarógrafo y otro integrante de Prensa y Comunicación. La directora del centro lo recibe entusiasmada y ansiosa por contarle todo sobre el trabajo que viene haciendo con los adolescentes de la zona, con el apoyo de la intendencia y de la fundación José Gurvich. A los jóvenes, Di Candia les dirá que lo que están haciendo es “un proceso de apropiación” y que los tachos de basura, además de eso, son parte del equipamiento urbano de la ciudad.

Flor de Maroñas

Con la visita de 15 minutos terminada, muchas fotos y vídeos de por medio, así como una nota para el canal institucional, es turno de partir rumbo a la obra en la que se está construyendo el Centro Cultural y Deportivo de Flor de Maroñas. Otra vez en el camino y mirando todo a su paso, en Carreras Nacionales se encuentra con tres montañas de basura que alguien muy campante dejó en plena calle. Se indigna de nuevo y pide al chofer que avise por radio a la división de limpieza para que se encarguen del problema.

En la obra de Flor de Maroñas se suma a la comitiva el director de Cultura, Ramiro Pallares, y, minutos después, el director de Recursos Financieros, Juan Voelker. El arquitecto Germán Gil recibe a la delegación y se encarga de liderar el recorrido. El centro será inaugurado en abril de 2020 y, al igual que el Sacude de Casavalle, será cogestionado por los vecinos y la intendencia. Las autoridades de la comuna están convencidas de que, una vez inaugurado, cambiará por completo a esta zona de la periferia de Montevideo. Y, para finalizar el quinquenio, esperan contar con uno de estos centros en cada uno de los barrios periféricos de la capital.

La construcción del centro demandará $ 167 millones (unos US$ 4,7 millones de dólares) en su totalidad, con una policlínica incluida, algo que no se previó en el de Casavalle. La obra lleva 35% de avance y la comuna está haciendo todo lo posible para inaugurarla antes de que cambie la administración. Al final de la recorrida, llega el momento de hablar de números y Voelker pide ver el lugar donde se construirán los muros externos, que cuestan $ 30 millones (unos US$ 850 mil) y que no estaban previstos en el inicio. El arquitecto defiende que tienen que estar, porque los que hay ahora parecen de la Alemania nazi, desalineados, grises y con concertina arriba. No dan con el tono del resto del proyecto y, a regañadientes, Voelker se compromete a revisarlo. Broma va, broma viene, Di Candia dice entre risas: “Yo la cuido también eh, no solo la gasto”.

En la esquina de la obra, frente a la escuela 137, en la intersección de Ruben Darío e Itazurubi, el arquitecto se detiene para alertar a las autoridades sobre la peligrosidad de la esquina, que está muy abierta y desprotegida en una zona donde transitan muchos niños y no hay ni un lomo de burro para disminuir la velocidad. Como cada vez que el intendente recorre algún lugar, los pedidos se acumulan, pero los números mandan y no se puede dejar contento a todo el mundo.

Para terminar el día, queda una visita rápida al Sacude de Casavalle, donde lo reciben las autoridades del centro y varios vecinos. Junto a Pallares, Di Candia recorre las instalaciones y vuelve a recalcar lo importante que es generar espacios de “convivencia” y “construcción de ciudad”. En plena reunión lo invitan a los “juegos sacudianos” que se celebrarán el próximo martes. Chequea, en el momento, con su asesora la agenda para ese día y decide que puede prescindir de su clase de inglés para ir a comer torta fritas con los vecinos.

En las semanas que lleva como intendente, Di Candia se siente cómodo y cuenta que desde su sector, Magnolia, hasta plantearon juntar firmas para que pueda ser reelecto. Es que al asumir la intendencia, quemó toda posibilidad de ser reelecto o de postularse a cargos representativos por el Frente Amplio (FA). Salvo que, tres meses antes de las departamentales, renuncie al cargo y se postule como intendente.

Rodeado de magnolias

Cuando asumió, Di Candia incorporó a su equipo a personas de confianza de Magnolia y de Casa Grande, sector al que perteneció la agrupación hasta enero de este año. La secretaría política, por ejemplo, está en manos de la exedila Mariana Felártigas, aunque también la acompaña Nicolás Echevarría, de Magnolia. En lo comunicacional, lo asesora la creativa Fernanda Murías, también vinculada a Magnolia, y otra persona que genera todo el tiempo contenido para redes.