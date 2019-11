Día 1: retomaron las obras en el Gran Parque Central

Este lunes 11 de noviembre quedó marcado en el almanaque. Nacional reanudó las obras en el Gran Parque Central, para avanzar en el proceso que les permita culminar la ampliación de su estadio y la construcción de los palcos en las tribunas José María Delgado Delgado.

Tras la resolución de directiva del 29 de octubre, este lunes volvieron los técnicos y responsables de área a trabajar en el estadio tricolor y desde este martes el estadio volverá a recuperar el ruido de maquinaria y el movimiento de obreros, que harán crecer la infraestructura del escenario albo.

Un acuerdo con la empresa Ciemsa fue el que permitió volver a los trabajos para finalizar los palcos de los niveles 0, 1 y 2 de la tribuna José María Delgado y completar el cerramiento exterior y escaleras de esa tribuna.

La comisión directiva dejó claro, según expresó en un comunicado hace dos semanas, que “trabaja bajo un criterio de estricta responsabilidad: esto es, cada fase de la obra se ejecuta si hay fondos que garanticen su ejecución y finalización integral”.

Las obras del Parque se detuvieron el año pasado, cuando José Decurnex llegó al club y se encontró con que no tenía dinero para afrontar las deudas de la construcción del estadio que había dejado su antecesor, José Luis Rodríguez.

Tras la llegada de la nueva directiva, en diciembre pasado, se formó una comisión de palquistas para resolver en conjunto la continuación de las obras. Dicha comisión está integrada por dueños de los 66 palcos de los niveles 0, 1 y 2 de la tribuna Delgado que los usufructuaron un tiempo y desde el año pasado no lo pueden hacer, y por quienes pagaron los palcos en los niveles 3, 4, 5 y 6 que nunca recibieron.

Para completar los trabajos de ampliación del Parque calculan en Nacional que necesitan US$ 11 millones.

El inicio de las obras este lunes, impidió que Nacional pueda jugar el clásico del domingo ante Peñarol en el Gran Parque Central. El encuentro del Clausura se disputará en el Estadio Centenario.

Un poco de historia

El 11 de marzo de 2004 se levantó la cancha, el primer paso para comenzar los trabajos de la primera parte del proyecto inicial presentado durante la presidencia de Eduardo Ache (2001-2006) y con Morgan Martínez impulsando el proyecto. En ese momento construyeron los primeros 25 palcos en la tribuna principal, a un costo cercano a los US$ 700 mil.

En 2006 asumió como presidente Ricardo Alarcón y las obras del Parque pasaron a manos de Daniel Majic. En 2007 se construyó la bandeja alta de la tribuna Atilio García; en 2008 el sector bajo de la Abdón Porte y en 2010 el sector bajo de la Héctor Scarone, y en 2012 el alto.

Luego volvieron Ache a la presidencia y Martínez al Parque. En 2014, antes de terminar el mandato, presentaron un proyecto de ampliación a 40 mil espectadores con 12 unidades de negocios (hotel, estacionamiento, locales comerciales, museo) y un estudio de factibilidad que ese modelo le dejaba US$ 2 millones por año al club. Este proyecto incluía palcos en las cabeceras Abdón Porte y Héctor Scarone y el costo total era de US$ 20 millones, de los que había US$ 11 millones en el Banco República.

Con la llegada de José Luis Rodríguez cambiaron el proyecto. No hicieron los palcos de la cabecera, que ya habían sido comercializados y cobrados, y los redistribuyeron en las tribunas laterales.

Sin fondos en el club para continuar con las obras, que durante 2018 no avanzaron al ritmo que lo hacían anteriormente, parar las obras durante 11 meses, hasta que este lunes reanudaron la actividad.