Diego Forlán criticó la línea de cinco de Alonso: "Teníamos un jugador más ahí"

Tras la derrota de Uruguay por 2 a 0 ante Portugal, el exjugador de la selección Diego Forlán analizó el partido en una salida con Teledoce. "Creo que tuvimos un hombre de más mucho tiempo con la línea de 5 porque que ellos tenían tres delanteros y ahí creo que nos sentimos incómodos porque se veía a los tres volantes que el ancho del campo era muy grande. Ellos lateralizaban muy bien", aseguró.

A su vez, dijo que le gustó Uruguay después del primer gol del rival y con el ingreso de Facundo Pellistri. "Después del gol, Uruguay se suelta. Hay que quedarse con eso. Me gustó después del gol. Mereció mucho más. Pellistri en el momento que agarró la pelota, y le ganó al lateral, era (para) ganarle toda la noche. Tuvo cuatro jugadas", aseguró.

"A mí la línea de cinco me gusta pero como venía jugando Portugal con tres arriba, me parecía que teníamos un jugador más ahí. Era como que estábamos regalando defensivamente con un hombre de más. Varela y Olivera se encontraban perdidos y los tres en el medio se quedaban muy centrados. Porque es lógico, cuando tenés tres en el medio y cuatro del otro lado, si te lateralizan te cuesta más. Entonces ahí creo que dejamos escapar muchos minutos con hombres de más que estaban en zonas perdidas", agregó.

Por otro lado, dijo que la primera llegada de Portugal fue la del gol. "No había llegado, tenia mucha posesión", aseveró y que la única jugada de peligro había sido la que había errado Rodrigo Bentancur. "Creo que le termina picando la pelota y no termina siendo rastrera pero estaba bien porque era el lugar (para definir). Si entraba pasaba a ser uno de los mejores goles del Mundial", aseguró.

A su vez, dijo que le sorprendió el cambio con la salida de Darwin Núñez. "Me llamó la atención la salida de Núñez, la verdad que Darwin había luchado mucho. Estaba muy solo arriba pero con De Arrascaeta y la llegada Pellistri, yo le hubiera dado un poco más por más que después Maxi (Gómez) fue el que la termina pegando en el palo", aseguró.



"Queda una bala más, lo importante es darnos cuenta de que podemos. Tenemos que arriesgar un poco más. Ser más agresivos", señaló.

Y agrego: "Hoy el futbol son más de 90 minutos donde necesitás tener defensivamente tener esa competencia como tenemos nosotros pero también ser más ofensivos porque sino el partido se hace cuesta arriba. Nos pasa mucho a nivel sudamericano como nos pasa ahora en el Mundial y con selecciones como Portugal que no tuvo tantas situaciones pero si dominó por momentos, es darnos cuenta que nosotros debemos proponer un poco más porque tenemos jugadores para hacerlo", aseguró.

Por otro lado, defendió el rendimiento de Federico Valverde. "No es lo mismo en el Real Madrid. Ahí tiene un papel, no te digo secundario, pero no el mismo que queremos que tenga acá y es joven todavía. Hay que tener en cuenta esas cosas. Él no está jugando en la misma posición. No es el mismo equipo. Y cuando salió Vecino pasó a jugar de doble cinco, o sea está mucho más lejos de lo que está acostumbrado a estar, entonces te sacrificás y terminás pagando los platos (rotos)", señaló.