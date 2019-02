Diego López: “Tenemos que mejorar”

Pese al abultado resultado a favor, el técnico de Peñarol Diego López subrayó que su equipo tiene que mejorar en algunos aspectos del juego: “Fue un partido complicado, duro, no había espacios, Rampla manejó bien cuando no tenía la pelota, y el resultado fue mentiroso. Vi que el primer tiempo fue parejo, en el segundo se lesionó Guzmán y en el interín ellos tuvieron para hacer dos goles. Tenemos que analizar eso. Después, rendimientos buenos como el de Acevedo. Uno a veces gana pero sabe que tiene que mejorar y lo buenísimo de todo fue el resultado que obtuvimos, pero sabiendo que tenemos que mejorar, movernos más entre líneas, nos cerraron por afuera y con nuestras puntas no teníamos la pelota”.

El técnico elogió el rendimiento de algunos jugadores: “Acevedo hizo lo que le pedí, el atacante que entra tiene que tratar de hacer goles para la confianza; fue su debut, contento por él y por todo el plantel. Marcel Novick entró y me gustó mucho, en la jugada del segundo gol intervino él. Brian (Rodríguez) también está mejorando y lo bueno es que encuentran el gol y eso es para el jugador, pero aparte del gol me gusta como trabajan”.

Sobre el trabajo defensivo el técnico explicó que los agarraron “mal parados” cuando “Guzmán se lastimó; no nos va a sorprender Kevin que es un arquero que siempre aparece en los momentos difíciles como en una atajada que hizo en el primer tiempo”.

López agregó que el campeonato recién empieza por eso es pronto “para mirar la tabla, tenemos que ir partido a partido, porque sabemos que serán difíciles como este. No hay nada fácil, fue complicadísimo, todo el primer tiempo y parte del segundo estuvo abierto”.

El próximo rival aurinegro es Juventud de Las Piedras.