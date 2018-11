Diputado nacionalista reclamó la renuncia del ministro Basso

El diputado del Partido Nacional (PN), Martín Lema, reclamó la renuncia del ministro de Salud Pública, Jorge Basso, al entender que la secretaría de Estado fracasó en su "rol de rector en materia de salud". El legislador, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, siguió de cerca durante el período las presuntas irregularidades en la gestión de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), así como la llamada "estafa al Fonasa".

"Durante todo el período el MSP (Ministerio de Salud Pública) incumplió su rol de rector en materia de salud y gran parte de esa responsabilidad le corresponde al ministro Basso", afirmó Lema en una declaración a la que accedió El Observador.

Respecto a las "irregularidades en ASSE", el legislador blanco -del sector de Luis Lacalle Pou- afirmó que Basso "optó por ser un espectador privilegiado de lo que estaba sucediendo". Asimismo, Lema aseguró que cuando trascendió la "estafa" al Fondo Nacional de Salud (Fonasa), la "única medida" que tomó el MSP fue "impedir que los usuarios tengan la libertad de elegir".

En marzo de 2017 un operativo policial de rutina terminó detectando una estafa millonaria al Fonasa que, entre otras maniobras, incluía el pago a personas de distintas zonas de Montevideo para que se afiliaran a mutualistas. Las personas eran ingresadas como trabajadores de empresas truchas que luego declaraban la quiebra ante el Banco de Previsión Social (BPS). Se estima que con este operativo, por el que fueron procesadas unas 29 personas, el Estado tuvo un perjuicio económico de hasta US$ 900 mil.

Lema interpeló varias veces en el Parlamento al ministro Basso e integró una comisión de Diputados que investigó las irregularidades en ASSE y en el Fonasa, que terminó de sesionar el pasado 9 de agosto con un listado de temas sin abordar, debido a que los diputados del Frente Amplio (FA) no votaron su extensión.

Las supuestas irregularidades en la gestión de ASSE, como la contratación de una empresa de ambulancias propiedad de varios jerarcas de hospitales públicos en un hospital de Bella Unión, terminaron siendo denunciadas en el juzgado de Crimen Organizado. Por esta causa, en setiembre de este año, declaró la expresidenta de Asse, Susana Muñiz, la primera en brindar su testimonio ante la jueza Dolores Sánchez.

El pedido de Lema llegó horas después de que el Poder Ejecutivo decretara en una resolución la suspensión por segunda vez consecutiva de la apertura del corralito mutual en febrero de 2019, una instancia que, de no haber sido eliminada, iba a permitir el traspaso de los usuarios de una mutualista a otra. Basso señaló este lunes a El Observador que no estaban dadas las garantías para asegurar que la intermediación lucrativa no estuviera presente en el corralito de febrero de 2019.

"A pesar de que pasó tiempo y se anunciaron medidas para devolverle al usuario la libertad de elegir, nos enteramos de que todo sigue igual que el primer día en el que adoptaron esta medida tajante que muestra claramente la incapacidad de ejercer los controles", argumentó Lema. El diputado agregó que desde el MSP "no hay conducción, no hay un plan" ni tampoco "ideas". "El ministro sigue cumpliendo su rol testimonial", sentenció.