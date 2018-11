Diputado que faltó a votación de regasificadora hace mea culpa y renuncia al Parlamento

Ricardo Berois, Betiana Britos y Guillermo Facello fueron los tres legisladores de la oposición que no estuvieron en sala cuando se votó el informe sobre la comisión investigadora de la planta regasificadora. En la votación, tampoco estuvo el diputado del Frente Amplio, Darío Pérez, por lo que de haber estado los 49 legisladores de la oposición, no se habría aprobado la moción presentada por el oficialismo, que descartó irregularidades en el proyecto y declaró “secreto” parte de los informes que allí se obtuvieron.

El diputado del Partido Nacional por Flores Ricardo Berois (suplente de Armando Castaingdebat) dijo al ser consultado por El Observador que cometió un “error” ya que se retiró de sala a las 20.30 porque una hora después tenía que tomarse un ómnibus en Tres Cruces para volver a Trinidad. “Sé que no está bien, se me iba el ómnibus. El culpable soy yo, no traslado ninguna responsabilidad”, dijo y anunció que ya le comunicó a Castaingdebat su renuncia al Parlamento a raíz de esta situación.

Berois fue legislador durante quince años y ahora reparte su tiempo entre las suplencias a Castaingdebat y su trabajo como productor agropecuario y dirigente de la Federación Rural en Flores. “Soy consciente de mi responsabilidad y por eso me voy a retirar. Asumo el error, que no es de novato sino de alguien con muchos años en el Parlamento”. El legislador también le pidió disculpas al líder del sector Todos, Luis Lacalle Pou, con quien habló por teléfono. “No estaba nada de acuerdo con lo que hice, estuve mal y él lo reconoce. Me duele porque en esto se aprovechan políticamente y le pegan a él”, señaló, aunque reiteró que su presencia en la sala no iba a modificar la votación porque faltaban otros legisladores.

En tanto, el diputado por Canelones, Richard Charamelo, dijo a El Observador que su suplente, Betiana Britos, no “avisó” que se retiraba de sala y no volvía. Charamelo es integrante de Alianza Nacional y ocupa la banca del legislador fallecido Alberto Perdomo, mientras que Britos pertenece a Esperanza Nacional, el sector liderado por la senadora Verónica Alonso.

Después de varios días en que resultó inubicable, Britos llamó este lunes a Charamelo, en una charla en la que la legisladora reconoció su error y explicó que su ausencia se había debido a motivos familiares. El caso también preocupó al diputado Álvaro Dastugue, que también se contactó Charamelo para pedirle disculpas por lo ocurrido.

La bancada de Alianza Nacional analizó este lunes el tema y resolvió estar “más encima” de los suplentes, para que el caso no se vuelva a repetir. “Fue una situación que no debería haberse dado, uno espera que el que entra cumpla. En este caso no iba a salir igual porque faltaban otras personas, pero hay que ser autocrítico porque la persona que está ocupando el cargo tiene que estar en el recinto”, explicó Charamelo.

La “maniobra política” de Darío Pérez

Por otra parte, el diputado Guillermo Facello participó de la sesión hasta las 19 horas, pero se fue para asistir a la celebración de la Lista 12000 de los dos años del Partido de la Gente en el Teatro Metro. “Me retiré porque tenía un acto político. Reconozco mi error, di por sentado que el Frente Amplio tenía la mayoría de cincuenta votos. Igual lo que hubo fue una maniobra política de Darío Pérez, que hizo una jugada para hacer un show mediático”.

Facello también anunció que acompañará la denuncia judicial que presente la oposición y dijo que muchas de las personas que lo han criticado en las redes sociales por su ausencia “son responsables de que el Frente Amplio tenga la mayoría que tiene. No puedo admitir cuestionamientos a mi persona".

La decisión de declarar "secretos" los informes

El diputado nacionalista Pablo Abdala dijo días atrás a El Observador que la decisión fue comunicada a última hora por los legisladores oficialistas y que no estaba en los “términos de lo conversado” previamente. Entre esta información figura la documentación que relaciona a la empresa brasileña OAS en la concesión para la construcción del gasoducto que conectaría el barco regasificador en Puntas de Sayago con la planta terrestre. Según informó Abdala en marzo de este año, OAS presentó una oferta US$ 7 millones más cara en costos generales, mano de obra y en el tramo terrestre del gasoducto, en comparación con la del consorcio Contreras–SACEEM. “En mi experiencia como legislador, no recuerdo ningún caso que se declare secreto un informe en el plenario. Sí se hace durante la comisión, en el entendido de que la investigación está en marcha, pero luego no”.