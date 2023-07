Directivo de Peñarol dijo que Peñarol tiene que abandonar la AUF: "El campeonato ya no es creíble"

El miembro del Consejero Directivo de Peñarol, Guillermo Varela, dijo que el club mirasol a su criterio debe dar un "paso drástico" y abandonar la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), debido a que según él fue perjudicado por los arbitrajes.

Peñarol ya no integra el gobierno de la AUF, pero para Varela deberían de quitar representantes carboneros en distintos organismos de la Asociación. Esta opción no incluye que Peñarol deje de jugar el campeonato uruguayo.

"Peñarol se tiene que ir enteramente de la AUF", dijo el consejero carbonero Guillermo Varela este domingo en el programa Polideportivo (Canal 12). Sin embargo, Varela aclaró que Peñarol seguiría jugando el campeonato local. "No se que opinan mis compañeros (del Consejo Directivo), yo para salir me tienes que sacar con la policía", comentó.

"No podes ser cómplice de una conducción que te dejo afuera", dijo Varela en referencia a que en el actual ejecutivo de la AUF no hay un representante de Peñarol. El "paso drástico", como lo calificó Varela es en base a molestias con los arbitrajes. En el último partido el arbitro Christian Ferreyra anuló dos goles a Peñarol luego de una consulta al VAR.

Sobre los arbitrajes, Varela dijo que "se rompió la credibilidad del campeonato, ya no es creíble". "Me junte con el colegio de los árbitros, los jueces, el ejecutivo (de AUF), (el presidente de AUF) la gremial entera y me mintieron. Me dijeron que habían aprendido y que no iban a ver mas hormigas en el VAR, lo de ayer fue el átomo de una hormiga", dijo Varela en referencia a los dos goles anulados contra Danubio".

"En horas vamos a tomar decisiones en Peñarol entre los consejeros", sobre la postura del club contra los arbitrajes y agregó "creo que Peñarol tiene que dar el paso drástico".

"Para los hinchas, que me pararon y me decían 'hagan algo'. Ya había empezado a resentirse bastante con algunas jugadas históricas: el llamado del VAR a aquel penal de Rak es muy forzado, es reconocido en la interna de los jueces, de hecho los jueces de ese partido no arbitran a la semana siguiente, y después particularmente la expulsión de Menosse y el penal que nos cobran en el Campus, cuando lo veo por la tele, y veo la explicación que me dan árbitros internacionales, no Horacio Elizondo, otros árbitros internacionales, me dicen que 'no lo va a cobrar', 'no abre el brazo', 'no hay fuerza desmedida', 'no te va a cobrar ese penal'. Y mientras está el juez yendo a tomar esa decisión, pensé que si cobra el penal 'es algo muy raro'. Y lo cobró. Y lo de ayer es literalmente ir contra todo lo que nos prometió estos últimos dos, tres meses de que la herramienta del VAR se había aprendido a no buscar hormigas sino que quedaba para aquellas jugadas lapidarias o aquellos errores muy groseros", dijo Varela.

El dirigente se refirió primero al penal que Gustavo Tejera cobró y luego anuló en consulta con el VAR, por el partido de Cerro Largo vs Peñarol en el Ubilla por el Apertura y luego al de penal que cobró Javier Feres en La Luz vs Peñarol, en la primera fecha del Intermedio.

Si bien Tejera no fue designado para la siguiente fecha recibió el apoyo del Colegio de Árbitros por su actuación porque su decisión fue correcta. Como recibió amenazas de muerte tras ese partido se prefirió no hacerlo intervenir.

En cambio, Feres sí fue parado un par de fechas porque su actuación en el partido entre La Luz y Peñarol no fue buena y algunos de sus fallos perjudicaron a los aurinegros.

El sábado, Ferreyra anuló dos goles de Abel Hernández por fueras de juego previos de Hernán Menosse, en incidencias en las que el zaguero interfirió con la defensa del franjeado.

"Hoy escuché durante casi una hora a Christian Ferreyra a quien saludo que tenga la valentía de exponer esto públicamente, me gusta que los jueces expliquen, pero cuando te lleva una hora explicar algo, es algo inexplicable: que la pelota le cae a un metro, que le hizo foul, el trazado de las líneas totalmente amateur, es un dibujo a crayola, que creo si voy al jardín de infantes de mi sobrino consigo mayor celeridad