Director de la IMM Brenta señala "discurso que coincide" entre Raffo y Ripoll

“Empezamos a visualizar un discurso que coincide entre la candidata del Partido Nacional y la secretaria general de Adeom”, dijo a El Observador Eduardo Brenta, director de Gestión Humana de la Intendencia de Montevideo (IMM).

El jerarca se refirió de esta manera a la candidata a intendente Laura Raffo y a Valeria Ripoll, líder de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom), quien salió al cruce de sus declaraciones, responsabilizándolo por el mal relacionamiento con el sindicato.

“Raffo se está equivocando tomando el discurso de Ripoll, porque el discurso de Ripoll está lleno de falsedades”, declaró el exministro de Trabajo durante el gobierno de José Mujica y exedil. “Es una advertencia para que le vaya mejor”, remató.

El jerarca señaló que la candidata por la coalición multicolor “hizo múltiples afirmaciones” contra la administración. “Ha repetido que no hay carrera funcional en la Intendencia cuando hay 46 mil personas que concursaron en este quinquenio en distintos llamados”, manifestó.

Leonardo Carreño

Consultada al respecto, Raffo negó haber hecho un pronunciamiento público de esa índole. La candidata sí había visto con preocupación los planteos del sindicato que reclamó por 400 personas que siguen en una lista de prelación para entrar a la administración.

El debate se inició tras el plan de empleo temporal propuesto por el gobierno departamental para 1.000 personas durante tres meses. Raffo también había reconocido la necesidad de generar puestos de trabajo, aunque reparó que “el gobierno de Montevideo podría hacer muchísimo más por la reactivación del empleo en el departamento”, y que “detrás de un fin que se presenta como solidario, hay un fin electoral”.

En tanto, el tema de la carrera funcional fue puesto sobre la mesa en el marco de la comparecencia de Adeom en la Junta Departamental en torno a la rendición de cuentas del 2019.

En esa instancia el sindicato arremetió contra las asignaciones de funciones -mediante las que el intendente puede designar a un funcionario a realizar tareas que no están previstas en su cargo presupuestal- por considerarlo una “herramienta injusta” que “limita extremadamente la carrera funcional y no le permite al trabajador llegar a lo máximo de su carrera por capacidad”.

“El discurso de Ripoll es el discurso de Ripoll”, contestó al respecto la secretaria general de Adeom, consultada por El Observador. “Yo no me veo alineada con nadie. Soy una dirigente sindical que no le dice a la gente a quién votar, porque entiendo que no me pone a dirigir un sindicato porque le interese a qué partido político voto”, expresó.

“Brenta tiene esta forma de querer dividir a los dirigentes de lo que son las definiciones de nuestro sindicato”, apuntó Ripoll. “Son denuncias nuestras que hemos hecho durante todo el quinquenio. Una pena que Eduardo Brenta las escuche hoy, y le preocupe que alguna candidata pueda haber tomado las denuncias de Adeom”, agregó.

Ripoll manifestó que el jerarca “es un provocador sistemático, un generador de conflictos”. “Es uno de los grandes responsables del mal relacionamiento”, aseveró sobre el tenso vínculo entre el sindicato de funcionarios y la presente gestión. “Creo que Daniel Martínez lo reconoció cuando dijo que iba a armar un nuevo equipo que no dinamitara puentes. Para nosotros fue un reconocimiento de que se equivocó sobre a quiénes puso”, declaró Ripoll.

Camilo dos Santos

En el marco de su visita al sindicato, el hoy candidato a intendente por el Frente Amplio afirmó en rueda de prensa que la relación “no discurrió por los caminos” deseados. “Lo que proponemos es, que en caso de ganar en setiembre, formar una comisión con personas que puedan empezar a avanzar en criterios de relacionamiento para lograr superar algunas cosas que se dieron en este período”, dijo Martínez.

Sobre los trabajos temporales y la espera de 400 trabajadoras

Cuando la IMM resolvió crear unos 1.000 trabajos temporales para paliar las consecuencias económicas de la pandemia, Adeom convocó a una manifestación en la sede del gobierno departamental, reclamando por unas 400 trabajadoras en lista de prelación desde 2011 cuyo ingreso a la administración sigue en espera.

Ripoll adelantó que este jueves habrá una nueva manifestación.

Nueve años atrás la comuna había abierto un llamado a concurso para confeccionar una lista de prelación para cubrir futuras necesidades de personal del escalafón obrero. En aquella instancia fueron sorteadas 2.000 plazas, que permitirían acceder cuando se requiriera a empleos de 30 horas semanales. Nueve años más tarde, hay unas 400 trabajadoras aún en espera, señala el sindicato.

Brenta reconoció que se agotó la lista de hombres sorteados a causa de una “inclinación” por contratarlos en el rubro, mientras que resta confirmar el ingreso de varias mujeres. “Resolvimos dos cosas: mantenerla hasta su agotamiento, y a la vez, no hacer un nuevo llamado a lista de prelación de hombres, de forma tal que cuando se pidiera personal obrero, fueran mujeres”, señaló el jerarca.

“Pero esos son puestos de ingreso a la administración pública, son personas que seguramente transcurran el resto de su vida laboral trabajando en la IMM. Lo que se hizo con los 1.000 puestos de trabajo es una política social, asociada a un momento de pandemia con 200.000 personas en seguro de paro, con incremento notorio de desempleo, para atender a personas que carecen de ingreso”, manifestó. “La lista de prelación es para ingresar de forma permanente, no podemos desvirtuarla y transformarla en una cosa de trabajo temporal”, remató.

Los trabajos temporales, cuya inscripción cerró el 4 de agosto con más de 47.000 postulantes, serán por el plazo de tres meses con una remuneración de $10.500, dedicados en general a tareas de mantenimiento y limpieza.