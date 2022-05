Directora de Secundaria dijo en una declaración jurada tener un título que no tiene

La directora de Secundaria, Jenifer Cherro, afirmó en una declaración jurada que había completado un posgrado en Comunicación Organizacional en el año 2002 de la Liccom, pero se trataba de un curso de educación permanente, según informó La Diaria.

Cherro entregó esta declaración al Consejo de Educación Secundaria (CES) el 6 de marzo de 2020, cuando todavía era inspectora de Literatura, como una declaración de situación funcional que todos los inspectores de Secundaria deben entregar de forma periódica. En el sector "posgrado-doctorado" la licenciada anotó este curso.

En el documento al que accedió La Diaria se afirma que la declaración está "sujeta a penalidades de la ley", amparadas por el artículo 347 del Código Penal, que tipifica el delito de estafa para toda persona que "con estratagemas o engaños artificiosos, indujere en error a alguna persona, para procurarse a sí mismo o a un tercero, un provecho injusto, en daño de otro", e impone una sanción de entre seis meses de prisión y cuatro años de penitenciaría.

Cherro ya había tenido problemas con este curso, ya que en su currículum indicó por varios años que se trataba de un posgrado. A pesar de que la institución ofreció este curso para las personas licenciadas en comunicación, no se trataba de un posgrado, ya que la Liccom no ofreció cursos de ese tipo hasta 2011.

Incluso en su presentación como directora de Secundaria Cherro afirmó en conferencia de prensa que contaba con un posgrado en Comunicación Organizacional, como compartió en un video el legislador frenteamplista Sebastián Sabini. En su perfil institucional también se incluía este título.

El día que Jennifer Cherro asumió como directora de Secundaria la propia @ANEP_Uruguay señaló que tenía un "Posgrado en Comunicación Organizacional", mintió sobre su formación y no hay dos lecturas. pic.twitter.com/7QY7GY92AU — Sebastián Sabini (@tatisabini) December 17, 2021

En diciembre de 2021 la directora reconoció su error, y explicó a La Diaria que la Liccom en ese entonces era "como un apéndice" al que se llamaba a docentes y profesionales con posgrados para que dieran cursos.

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) ratificó la confianza en Cherro en esa ocasión. Desde el organismo no diferencian esta situación de la anterior, y sostienen que ya se expidieron al respecto, informaron fuentes de la Administración a El Observador. "Ya no expedimos sobre ese tema", aseguró a El Observador el presidente del Codicen, Robert Silva.

En diciembre, cuando se conoció el caso original, Silva dijo en Apertura Sport (Sport 890): "Hubo una denominación que no fue correcta porque no era un posgrado pero sí era un curso de educación superior que se realizó. No es que la profesora haya puesto ´realicé tal formación´ y no la hizo. La hizo y lo aprobó con 11/12. Seguramente la identificación así como estaba en la página web no estaba con el nomenclátor que tiene la Facultad actualmente".