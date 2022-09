Directora de Secundaria: un estudiante "no es un trabajador" y no tiene "derecho a la extensión de la huelga"

La directora general de Secundaria, Jenifer Cherro, dijo este viernes que "el estudiante no es un trabajador" y que, por esa razón, "no le asiste el derecho a la extensión de la huelga". Y recordó que, en caso de incumplir el estatuto del estudiante, se le puede "aplicar tareas comunitarias o alguna suspensión".

"Los estudiantes no pueden interferir con el normal funcionamiento de las clases y, si así fuera, el estudiante tiene que ser llamado a un consejo asesor pedagógico y puede tener un problema disciplinario", expresó en una rueda de prensa que consignó Telemundo (canal 12).

Cherro recordó que el estatuto del estudiante está vigente desde 2005. "Lo que ha hecho secundaria es ver toda la documentación que tenemos vigente y ponerla operativa. Nos preocupa enormemente que los chiquilines pierdan clases, porque no es que si no quiero ir no voy".

La jerarca sostuvo que conversará el tema en el ámbito del Codicen para emitir alguna resolución al respecto. "Es una especie de protocolo para que lo conozcan bien pero saben que les corresponde el estatuto del estudiante y no pueden obstaculizar el derecho de los demás al estudio. Mi derecho termina cuando comienza el derecho del otro", apuntó.