Directorio de INAU avaló por mayoría proyecto de tenencia compartida, que será aprobado en el Senado

La Comisión de Constitución y Legislación del Senado aprobó este martes el nuevo proyecto de ley de "corresponsabilidad en la crianza", que pretende consagrar la "tenencia compartida" de los niños y los adolescentes ante la separación de los padres. Así fue con el voto de cinco senadores de la coalición de gobierno, ante lo cual el texto pasará al Plenario de esa cámara, donde será sancionado el 2 de agosto. El Frente Amplio se apresta a dar allí el debate conociendo de antemano que no tendrá los votos para cambiar el resultado, pero ahora apuesta a lo que pasará en la Cámara de Diputados, donde la voluntad de algunos legisladores opositores puede torcer el destino.

El senador José Carlos Mahía expresó luego de la sesión su alarma ante el convencimiento de que los menores serán perjudicados por la puesta en marcha de esta ley. "Se acaba de consagrar un proyecto que contiene una mirada exclusivamente adulta y que establece modificaciones muy complejas desde el punto de vista de los derechos que tenemos que proteger", indicó.

El punto focal de la oposición pasa por un aspecto: qué pasará en las situaciones en que la disputa por la tenencia de los niños se dé en un caso en el que existe una denuncia por violencia doméstica o de género.

Mahía recordó en ese sentido el último informe del Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav). Allí, remarcó, se verificó la existencia de más de 7 mil casos de violencia contra menores al año. El 91%, recordó, sucedieron en el hogar. Mahía, apelando al texto, mencionó la figura del "abogado defensor" que deberá patrocinar de oficio al menor en un caso de tenencia. Allí se preguntó cómo hará ese profesional al estar obligado por la ley a realizar una audiencia con el niño y cada uno de sus padres cuando el eventual abuso, precisó, provenga de alguno de ellos.

Una debate descentrado

A la comisión asistió este martes Pablo Abdala, el presidente del INAU, la única delegación cuya invitación avaló el oficialismo ante la nueva redacción de la iniciativa. En ese organismo las posiciones están divididas. Abdala (Partido Nacional) y el vicepresidente Aldo Velázquez (Cabildo Abierto) apoyan el proyecto. La directora Natalia Argenzio (Frente Amplio) se opone a lo consagrado en este texto.

Abdala, por tanto, manifestó ante el Parlamento su postura personal. Según dijo en rueda de prensa este proyecto no cambia la esencia si no que a su vez mejora lo establecido en el Código de la Niñez y la Adolescencia, en cuanto que "pone en foco el interés superior del niño" frente al mecanismo de tenencia y de visitas si se produce la separación de sus padres. "Lo que hace este proyecto es establecer garantías para hacer efectivo su cumplimiento", aseguró.

El presidente del INAU señaló que la nueva redacción introduce "mejoras incuestionables". Por ejemplo, que el menor pueda ser parte del juicio en donde se defina tenencia, pudiendo tener la posibilidad de ser representado por un defensor. Abdala también destacó los "plazos amplios" (90 días) que se prevén para el proceso.

El jerarca cuestionó los argumentos que la oposición viene utilizando en el debate que "ha estado descentrado y desenfocado". Según dijo, "todo lo que dispone el proyecto está condicionado al interés del niño", insistió. "La tenencia compartida podrá decretarse siempre y cuando las condiciones familiares así lo permitan".

"A veces les pedimos a las normas legales atribuciones que no tienen", remarcó. "Las leyes no pueden encapsular toda la casuística. Son generales y abstractas". Para Abdala, lo fundamental es que la decisión quedará en manos de la Justicia para cada caso concreto. "Lo era antes, y lo seguirá siendo ahora", concluyó.

El nuevo proyecto de ley llega como una amalgama de otras iniciativas anteriores que estaban en discusión en el Parlamento desde inicios de esta legislatura. Un proyecto de ley en ese sentido había sido presentado por Cabildo Abierto, y otro respondía a los intereses del Partido Nacional. Una subcomisión trabajó desde el año pasado para fusionar ambas iniciativas y contemplar también las inquietudes de Ciudadanos, cuyos senadores rechazaban dar sus votos y sin cuyo apoyo el nuevo texto no salía.

Es ahora ese sector colorado el que remarca su postura contraria en la Cámara de Representantes. La diputada María Eugenia Roselló dejó en claro la semana pasada que no votará el proyecto. Por ahora, aclaró, se trata de una postura personal. Los colorados, indicó, no pueden terminar votando algo que va en el rumbo de “disminuir los derechos de los niños”. En particular Roselló cuestiona que se incluya el establecimiento de medidas cautelares específicas en un proyecto de tenencia, modificando así el Código de la Niñez y la Adolescencia por pocas excepciones.

En tiendas coloradas el proyecto también fue rechazado por la directora de Descentralización del Instituto Nacional de la Mujer, Andrea Maddalena. Es, explicó, por sus convicciones personales y por su condición de mujer “profundamente batllista”.

Batllistas, el sector liderado por el expresidente Julio María Sanguinetti, definirá su posición cuando el nuevo texto entre a la Cámara de Diputados. Allí tampoco contará con el voto de Iván Posada (Partido Independiente).