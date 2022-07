“Diríjase a la presidenta”, el cruce de Mieres con una diputada del FA en el Parlamento

“Le voy a pedir que se dirija a la presidenta”, respondió el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, y cortó la exposición de la diputada del MPP Bettiana Díaz durante una sesión de la comisión de Presupuestos integrada con Hacienda en la que una delegación ministerial realizaba su presentación sobre el proyecto de ley de la Rendición de Cuentas.

“Bien. La verdad es que me descolocó el tono del ministro, perdón presidenta, me descolocó completamente. Es lo que tienen los exlegisladores cuando vienen al Parlamento. Vamos a ver si responde con la misma rapidez los datos que le preguntamos”, retrucó Díaz, dirigiéndose a la frenteamplista Ana Olivera, que presidía la comisión.

Las respuestas de Mieres y de otros jerarcas continuaron hasta que nuevamente tomó la palabra Díaz. “Disculpe, presidenta: la verdad es que me voy a mantener mirándola solo a usted, así nadie se pone nervioso”, indicó y realizó nuevas consultas.

Camilo dos Santos

Ministro Pablo Mieres

Más tarde llegó el turno del colorado Felipe Schipani que apuntó contra los legisladores del Frente Amplio. “En realidad, después de la exposición del Ministerio de Trabajo y de los datos que expuso, pensé que los diputados de la oposición que integran esta comisión iban a felicitarlo por los excelentes resultados que exhibió”, expuso y fue interrumpido en la sala. Y entonces volvió a la carga. “Señora presidenta, le pido que me ampare en el uso de la palabra porque parece que los únicos que pueden hacer valoraciones políticas aquí son los legisladores del Frente Amplio”, dijo.

Allí Olivera pidió a los diputados que cesaran los comentarios, mientras continuaban las interrupciones y los diálogos. A continuación el diputado frenteamplista Sebastián Valdomir solicitó un cuarto intermedio que fue aprobado por mayoría.

Sin embargo, la temperatura no bajó en la comisión. Cuando hablaba el presidente de Inacoop, Martín Fernández, volvió a intervenir Valdomir. “Señora presidenta: hay muchos murmullos en sala y no podemos escuchar al orador”, se quejó. “Tiene razón señor diputado. Del lado derecho hay un murmullo permanente. Inclusive no pudimos escuchar claramente la lectura que realizó el señor Fernández. Solicitamos silencio”, intervino Olivera.

Una mueva interrupción ocurrió cuando exponía el director de Trabajo, Federico Daverede, lo que motivó otra intervención de Olivera.

“Quiero hacer un comentario. Todos quieren interrumpirlos. Les pido, por favor, que se anoten para hacer uso de la palabra. Cuando intervengan en la próxima ronda, hacen las aclaraciones que deseen”, les dijo a los legisladores.

La sesión había comenzado de mañana y culminó luego de las 15 horas.