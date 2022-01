Disparidad en entradas y valores estables para el ganado gordo

La disparidad en las entradas e irregularidad en las lluvias determinan el arranque del año en el mercado ganadero. El clima juega su partido. Hay menor operativa, con algunas plantas que han dado licencias, pero en general el interés industrial es sostenido, tras un año de exportaciones récord para la carne vacuna a valores inéditos.

Algunos frigoríficos dan fecha de carga para una semana y otras ya para fin de mes. Otros no están pasando precio. En las plantas que sí pasan precio, hay diferentes intereses de faena y eso determina cuánto proponen por categoría. Hay algunas abocadas a la vaca gorda pesada, que llegan a pagar entre US$ 4,10 y US$ 4,15 por kilo en cuarta balanza, y otras con mayor interés a los novillos especiales y pesados que ofrecen por encima de los valores de punta, de US$ 4,40.

Las plantas donde están operando cuadrillas kosher son las que están requiriendo principalmente este tipo de ganado de buena terminación, que es el que no abunda. La oferta de ganados más livianos es mayor, aunque no hay un empuje fuerte.

Muchos productores fueron ajustando carga previo al cierre del año aprovechando los altos precios del ganado. La vaquillona ronda los US$ 4,15. En general los valores son similares a la semana pasada.

El periodo ventana de faena de corral de febrero de Cuota 481 se va a adelantar para fines de enero, estimó Facundo Schauricht, integrante de Zambrano y Cía. y directivo de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), entrevistado en radio Rural. Como suele suceder cuando hay faena para cuota, podría poner un paño frío sobre los negocios de ganado de pasto.

Las lluvias de los últimos días dieron alivio a muchos productores, aunque no fueron generalizadas. Los valores de reposición son buenos, con una relación flaco/gordo que sigue siendo favorable para el invernador. Hay demanda, pero persiste la cautela de la mano del clima, con zonas muy complicadas desde el punto de vista forrajero.

La falta de lluvias ha sido un punto débil en el cierre de un año histórico para la ganadería.

Finalmente en 2021 se superó en 50.000 cabezas el récord histórico de faena de 2006, con 2.638.252 vacunos, 32% más que en 2020 y 18% más que en 2019, impulsado por una demanda internacional sostenida, principalmente desde China. Fueron 631.000 animales más que el año pasado y 407.000 más que en 2019. En la última semana del año fueron 41.689 cabezas.

El precio de exportación de la carne vacuna cerró el 2021 por primera vez en la historia arriba de US$ 4.000 por tonelada. Promedió US$ 4.303, 14,6% arriba de 2020 y casi 11% arriba de 2019. El valor de la tonelada exportada creció de forma sostenida a lo largo del 2021 y cerró el año con un promedio semanal de US$ 5.136, de acuerdo a los datos preliminares del Instituto Nacional de Carnes (INAC). Si se observa el promedio de diciembre, la tonelada alcanzó los US$ 4.790 por encima de los US$ 3.677 de 2020 y de los US$ 4.423 de 2019.

Referencia de precios.

Lanares con pocos movimientos

En ovinos se están cargando principalmente negocios viejos, y pocos lotes nuevos. El mercado se espera que vuelva a cobrar ritmo para febrero-marzo. Ahora hay algo menos de oferta. El cordero mamón ronda los US$ 4,02, los corderos pesados hasta 35 kilos cayeron a US$ 3,98. El cordero pesado cotiza sobre US$ 4,23. Los borregos US$ 3,98, y capones y ovejas en US$ 3,88.

Los lanares cerraron el 2021 con un año de faena excepcional de 1.367.704 animales, 36% más que en 2020 y 59% por encima de 2019.

Del total de lanares faenados en todo el año 28% fueron ovejas, una participación mayor a la de los dos años anteriores: 20% en 2020 y 22% en 2019. En carne ovina el precio de exportación cerró el año en US$ 5.165, un salto de 19% frente a los US$ 4.346 de 2020 y de 11% respecto a 2019.