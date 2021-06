dLocal supera expectativas y pasa los US$ 600 millones en el primer día de salida a la bolsa por alta demanda

A las 10:30 se consumará uno de los hitos más grandes en el último tiempo para la economía uruguaya: la empresa uruguaya dLocal llegará a la bolsa de Nueva York, en Wall Street tras realizar una oferta pública (OPI).

En un principio se estimaba obtener un valor de US$ 500 millones, asumiendo un precio de la OPI de US$ 17 por acción. Finalmente, por la alta demanda el precio de colocación fue de US$ 21 por acción y recaudó US$ 617,4 millones. La empresa quedó valorizada en torno a US$ 6.150 millones. Así lo mostró el economista Aldo Lema, citando un artículo de Bloomberg.

dLocal registró su OPI en la Securities and Exchange Comission (SEC), el organismo que regula el mercado bursátil en Estados Unidos, según informó Bloomberg a principios de mayo.

En el registro se señala que habrá una oferta de 29,4 millones de acciones de un total de 293 millones de acciones, lo que sería alrededor del 10% de la propiedad.

Luego de StarMedia, fundada por Fernando Espuelas, dLocal se convirtió en la segunda compañía uruguaya en salir a bolsa.

En el caso de StarMedia fue en 1999, cuando realizó una oferta pública inicial en el Nasdaq, obteniendo una recaudación de US$ 110 millones.