Dónde te aceptan tu viejo celular como "moneda" de cambio y qué precios existen

Tenés un teléfono viejo y querés cambiarlo. Deseás uno nuevo, pero no sabés qué hacer con el viejo. ¿Qué hacés? Podés ir a una tienda y ofrecerlo como moneda de cambio para adquirir uno último modelo.

Los proveedores de telefonía móvil no aceptan en Uruguay que entregues un dispositivo y te entreguen otro a cambio. Quienes sí lo hacen son algunos fabricantes en sus tiendas privadas.

Samsung incursionó en este sistema comercial hace cinco meses y, Apple, a través de algunos distribuidores autorizados en Uruguay, también lo permite. Xiaomi y Huawei por ahora no han incursionado en este sistema.

Apple: desde US$ 140

En iPlace, la nueva tienda autorizada de Apple que abrió recientemente en Punta Carretas Shopping, aceptan como moneda de cambio un iPhone antiguo.

Un agente de la compañía analiza el teléfono durante 15 minutos y luego otorgan un voucher con el monto de dinero al que equivale la entrega. Estos precios pueden variar dependiendo del estado del dispositivo.

Desde iPlace aseguraron que solo aceptan de iPhone 6S en adelante. Además, se pueden llevar hasta dos iPhones por persona e indicaron que el voucher se puede utilizar por cualquier accesorio o dispositivo que se comercializa en la tienda.

Si bien depende de cada dispositivo el valor que el agente le dé, desde esa tienda explicaron que un iPhone 6S de 64 GB en excelente estado podría equivaler a US$ 140, en estado “intermedio” US$ 70 y “malo” US$ 35.

Hay otros distribuidores autorizados que también aceptan. Uno de ellos es ArtComputer, ubicado en Carrasco. Ellos aceptan desde el iPhone 8 en adelante como forma de pago.

Una versión de 64 GB de este modelo, sin ninguna falla detectada por el equipo técnico, podría partir desde los US$ 200. En el mercado este dispositivo cuesta entre US$ 350 y US$ 500.

¿Y los Galaxy de Samsung?

Samsung cuenta con un sistema comercial llamado “Cambiate a Galaxy” que ofrece descuentos. Los canales para acceder a esta promoción son las tiendas de Samsung en Uruguay: 18 de julio y Roxlo, Canelones 2001 esquina Blanes o en Punta del Este en Pascual Gattas y San Francisco, en el predio del Punta Shopping.

El fabricante surcoreano permite adquirir el Galaxy A72, S20 FE, S21, S21+, S21 Ultra y los plegables Z Flip y Z Fold 2.

Samsung acepta no solo dispositivos propios sino también de Apple. Van desde el iPhone 7 al 12 Pro y desde el Galaxy A50 al S20. La idea es que adquieras un Galaxy más moderno.

Uno de los modelos que más tienen los uruguayos es el A51. Fue el teléfono más comercializado en 2020. El bono que otorga Samsung es de US$ 150. Según supo Cromo, si el usuario añade un dispositivo de otra marca que tenga en desuso, puede sumar US$ 15 más y si es miembro de Samsung Members serán US$ 25.

El interesado podrá proporcionar hasta tres dispositivos para participar de esta promoción de la compañía surcoreana en Uruguay.

“Para ser tomado este equipo, deberá a vía de ejemplo y sin implicar limitación alguna: encender; tomar señal; la pantalla no deberá estar rota; tener perfecto funcionamiento del touch; perfecto funcionamiento de los botones, micrófono, auricular, parlante, cámaras y flash; tanto la pantalla como la carcasa no pueden estar rajadas; deberá funcionar el conector de carga de batería; no deberá tener contraseña activa; no deberá presentar síntomas de humedad o de haber sido mojado”, indica Samsung en un comunicado.

Samsung establece montos máximos que puede llegar a entregar según el dispositivo. Por el que entrega más es por el Note 20 Ultra (US$ 574). Por el que da menos es el S10 E (US$ 164). Pero el análisis final lo determinará un agente.

Con el objetivo de que te pases a algún Galaxy, Sasmung establece precios variables de iPhone. Y también estableció montos máximos según cada dispositivo. Por el iPhone 7 y 7 Plus entregarán un máximo de US$ 172. Por el 12 Pro Max US$ 803.

Si querés venderlo y obtener dinero en efectivo

En Uruguay, hay muchísimos canales de reventa de teléfonos inteligentes. Uno de los lugares más elegidos para lograrlo es Market Place, la tienda de Facebook. Hay grupos específicos para este fin. Uno de ellos, llamado Celulares Uruguay - compra, venta y permuta, tiene más de 30 mil usuarios.

Para lograr éxito en la venta, los expertos recomiendan tener y fotografiar todos los accesorios que estaban cuando realizaste la compra original (incluida la caja).

En la descripción del dispositivo, se recomienda indicar, además del modelo y el año en el que fue lanzado, el almacenamiento, el procesador y las capacidades de la cámara. Si el teléfono tiene alguna falla, o está roto en algún lado, es recomendable especificarlo en los comentarios para luego evitar disputas con el futuro comprador.

A la hora de entregarlo, si es un dispositivo por el que tu futuro comprador va a invertir una buena suma de dinero, una posibilidad para financiarlo es ofrecerlo a través de Mercado Pago. Esto permite se pueda pagar en varias cuotas.