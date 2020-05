Donizete vendió su medalla de campeón del mundo por su adicción a la cocaína

En 2005, una lesión de un compañero le abrió la puerta para disputar el Mundial de Clubes en Japón. A pesar de no jugar ningún partido en el equipo liderado por Diego Lugano, Flavio Donizete se consagró campeón del mundo con São Paulo​. Sin embargo, la medalla que le quedó como testimonio de aquella gesta la terminó vendiendo por su adicción a la cocaína.

Así lo confesó en una entrevista brindada a Globoesporte.com. Se hizo adicto a la droga en 2009, cuando jugaba en Nacional de San Pablo. "La consumía al principio con moderación, pero poco a poco se hizo fuerte en mi vida y empecé a perder todo. Perdí todo, todo, todo. El dinero ahorrado lo gastaba en drogas. Mañana, tarde y noche consumía cocaína. No estaba sin drogas por nada del mundo. Mi hermano tenía una gran alcancía y guardaba solo billetes de 100 reales para cambiar el auto. Cuando todos se iban a dormir, sacaba un billete y por la mañana me despertaba para comprar droga. Volvía a casa a eso de las siete de la tarde porque el dinero se me terminaba", expresó.

"Después de conocer la cocaína, vendí la medalla y la camiseta de São Paulo. Lo hice por 7.000 reales. Cuando recibí el dinero, lo usé casi todo en cocaína. El primer gasto fueron 1.000 reales y me lo terminé en dos días", reveló el jugador que entre 2004 y 2005 jugó en São Paulo donde no pudo consolidarse.

Después jugó en equipos chicos como Portuguesa, América de Río Preto, Atlético de Alagoinhas, el Nacional paulista, Taboão da Serra y otra vez en Portuguesa. Actualmente trabaja como jardinero.

"Estuve 13 años enganchado a la cocaína, es una enfermedad lenta, progresiva, incurable y fatal. Casi me mata", explicó y dijo que hace un año que no consume. Tiene 36 primaveras.

Flavio Donizete era zaguero y suplente de Lugano, Edcarlos y Fabão en un equipo donde brillaban Rogerio Ceni, Cicinho, Junior, Josué, Danilo y sobre todo Marcio Amoroso. En semis, el equipo de Paulo César Autuori sufrió para ganarle a Al-Ittihad 3-2 con doblete de Marcio Amoroso y uno de Rogerio Ceni de penal. En la final le ganaron nada menos que a Liverpool, verdugo en la final de la Liga de Campeones de AC Milan con una épica remontada.

Aquel equipo que dirigía Rafa Benítez contaba con Pepe Reina, Jamie Carragher, Steve Gerrard, Xabi Alonso, Fernando Morientes y Peter Crocuh, entre otros, como figuras.

