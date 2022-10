Dos clubes de la Premier League de Inglaterra están interesados en Joaquín Piquerez

El lateral izquierdo uruguayo de Palmeiras, Joaquín Piquerez, ha sido seguido de cerca por dos clubes de la Premier League, según una información que confirmó ESPN Brasil en estos días.

Si la búsqueda avanza hacia una hipotética negociación, el futbolista tendría un camino más sencillo para llegar a Inglaterra.

Piquerez es representado por la empresa ICM Stellar Sports, que trabaja con varios nombres del Viejo Continente, pero principalmente ha colocado a jugadores en la Premier League.

En una gran etapa desde que llegó a Palmeiras, Piquerez es visto como uno de los pilares del equipo de Abel Ferreira, además de ser valorado dentro del club.

El uruguayo aún tiene contrato hasta finales de 2025. Con eso, no cualquier oferta convencerá a alviverde de vender al uruguayo al mercado internacional.

AFP

Piquerez es un puntal en la zaga de Palmeiras

No obstante, cabe señalar que Palmeiras aún no canceló una deuda de US$ 1 millón luego de negociar con Peñarol, en 2021.

El club paulista mantuvo una reunión con representantes de los aurinegros, así como también de Defensor Sporting y de River Plate, clubes que tienen porcentajes de la ficha del futbolista uruguayo.

La intención de la reunión fue tratar de encontrar una solución al problema y cómo abonar esa deuda.

Palmeiras se comprometió a pagar antes de que los tres clubes uruguayos reclamen la deuda a FIFA.

Por ahora, Piquerez la sigue rompiendo en el club paulista que es líder del Campeonato Brasileiro, y posiblemente en breve pueda tener futuro en una institución de la Premier League de Inglaterra.