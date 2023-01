Dudas, risas y el reclamo por la posible impunidad de un cómplice: la condena por un homicidio en grupo 

"Hematoma frontal con erosión del párpado izquierdo, herida punzante con arma blanca en cara anterior del tórax, herida punzante con arma blanca en cara anterior externa del muslo derecho", enlistaba la fiscal adjunta Micaela Dávila en audiencia ante la atenta mirada del juez Óscar Pereyra. En el medio, una risa de un joven imputado que rápidamente se subió el tapabocas, aunque sin poder disimular la sonrisa, que aún se le notaba en los ojos. "Se estableció como causa de muerte taponamiento cardíaco hemopericardio herida de aorta toráxica por arma blanca", cerró Dávila, entre los cotilleos por lo bajo de los cuatro responsables.

En esa audiencia judicial, que presenció El Observador, Pereyra condenó por juicio abreviado a William Bonato, Jonathan Ferreira, Guillermo Presa y Diego Muela por el homicidio de otro preso en Punta de Rieles en enero de 2021. Cuando se reencontraron en la sala de audiencias, era una sola cosa la que los preocupaba. Hablaban, teorizaban y volvían sobre el tema. Tanto, que Dávila, que los escuchó de costado, intercedió.

"Él no puede estar acá, por más que quiera", les explicó. El motivo de tanta conversación era que faltaba uno. Eran cinco los que habían matado a ese recluso esa medianoche de enero. "¿No le van a dar menos pena, no?", preguntó uno. "¿A él también (lo van a condenar), no?", sumó otro.

Dávila les explicó que el acuerdo abreviado era una vía a la que cada persona podía acudir una única vez por un mismo delito. Ellos podían quedar condenados en esa instancia –más rápida y en la que obtienen una rebaja de hasta un tercio de la pena a cambio de la asunción de su culpabilidadad– porque nunca habían sido condenados por homicidio antes. A diferencia de ellos, el quinto involucrado ya había utilizado ese proceso por un cargo de homicidio antes. Entonces esta vez debía someterse a un juicio oral y no estaba sobre la mesa el beneficio de la rebaja de la pena.

Al principio, la fiscal se los explicó en términos apenas técnicos y cuando vio que las repreguntas no cesaban, se los simplificó: "Él no puede estar acá, por más que quiera. A él también lo van a condenar y seguramente por más pena". Después de eso, la calma. Bonato fue condenado como autor a 4 años y 10 meses de prisión y Ferreira, Presa y Muela como coautores. Los dos primeros deberán cumplir 4 años de prisión y el tercero 3 años y 6 meses.

El 14 de enero de 2021 a la medianoche, los guardias de seguridad de Punta de Rieles vieron como en un pasillo de un módulo de máxima seguridad, cayó de un golpe seco al piso uno de los presos. Si bien un guardia lo asistió, finalmente falleció. En ese módulo se alojaban aquellos reclusos que ya tuvieron conflictos en otros lugares y los derivan allí como un lugar de tránsito hasta encontrarles otro lugar definitivo.

Bonato, Ferreira y el quinto integrante de la banda que aún no fue condenado estaban alojados en una celda, Presa en otra y Muela en una diferente. Como tenían un conflicto que arrastraban de sus estadías en otros módulos –uno que la fiscal describió como algo menor, de convivencia carcelaria– entraron a la celda de la víctima, lo golpearon y Bonato le dio dos puñaladas en el pecho que le causaron la muerte. Mientras, Muela trancaba la puerta.

En un proceso abreviado, el juez debe preguntarles a los imputados si entienden los términos del acuerdo al que llegaron y si están de acuerdo con él. También, si consienten la sentencia y si entienden las pruebas que hay en su contra. Cuando le preguntaron a Ferreira, contestó: "Una huella en la cama y nada más". Tras varias repreguntas del juez, se retractó y dijo asumir el acuerdo que había arreglado.