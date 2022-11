Sadio Mané, otra estrella mundial que se baja de Qatar 2022 por una lesión

Sadio Mané no jugará en el Mundial Qatar 2022 por una lesión, asegura L'Equipe en su edición de este miércoles. Tras la victoria del Bayern Munich ante el Bremen en la noche del martes, el centrocampista ofensivo de Senegal salió con una lesión.

El exjugador del Liverpool (su salida del club inglés fue reemplazada por el uruguayo Darwin Núñez) se perderá varias semanas de competencia, según la información. El seleccionador de Senegal, Aliou Cissé, debe anunciar su lista de jugadores que irán a Qatar el viernes.

Se verá privado por tanto de su estrella de 30 años, 2º en el último Balón de Oro y ganador de la CAN en enero con los Leones de Teranga. Senegal, ubicado en el grupo A junto con Qatar, Ecuador y Holanda, se presentó como un outsider en este Mundial.

AFP Una gigantografía de Mané en Qatar

Dolorido de su rodilla derecha tras un choque ocurrido al cuarto de hora de partido, Mané se tiró al césped y trató de seguir jugando después de haber sido atendido durante unos minutos, antes de hacer signo a su entrenador Julian Nagelsmann para cambiarlo.

"No puedo decirles qué tiene con precisión. Ha recibido un golpe en la rótula derecha, pero por el momento no pudo decir más. No le he visto tras el partido, espero que no sea nada demasiado grave", comentó el técnico bávaro, confirmando unas declaraciones precedentes de su segundo, Dino Topmöller, que aseguro que la lesión del punta africano "no parece demasiado grave".

⚠️ Sadio Mané se retiró con una molestia en menos de 20 minutos de partido. 😳🇸🇳pic.twitter.com/dmyJRy7Ri9 — Fodboldworld (@fodboldword) November 8, 2022

Segundo en la clasificación del último Balón de Oro, por detrás del francés Karim Benzema, Mané es la estrella de Senegal, último campeón de África (en febrero) y finalista con el Liverpool en la última Liga de Campeones, antes de fichar por el Bayern Múnich.

En Qatar, Senegal debutará el 21 de noviembre contra Países Bajos, en un duelo del grupo A que completan la anfitriona Catar y Ecuador.